Що і коли додавати у тісто: паска від Лілії Цвіт – відеорецепт, яким ви захочете скористатися
2 травня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:Ютуб Лілія Цвіт
У Чистий четвер з давніх-давен заведено випікати паску. Саме у цей день вона виходить у всіх. Випічка точно буде ніжною ту пухкою, якщо скористатися перевіреним рецептом.
Лілія Цвіт – відома в Україні кулінарка та блогерка. Випікаючи паску за її рецептом, ви точно отримаєте ідеальний результат. Головне – слід чітко дотримуватися зазначеної рецептури.
Паска від Лілії Цвіт
- Час: 3 години
- Порцій: 6
для опари:
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів свіжих дріжджів (або 30 грамів сухих);
– 3 столових ложки цукру (від загальної кількості);
– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);
інгредієнти для тіста:
– 10 курячих жовтків;
– 100 грамів домашньої сметани;
– 50 грамів смальцю;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 1450 грамів просіяного борошна;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 столова ложка горілки;
– 400 грамів сухофруктів.
Приготування:
- Молоко кімнатної температури вилийте в простору миску, додайте цукор і дріжджі, добре все перемішайте.
- Після цього всипте 8 столових ложок борошна і знову перемішайте.
- Закрийте миску харчовою плівкою і залиште у теплому місці на 30 хвилин.
- В іншій мисці змішайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і трохи солі. Збийте цю суміш міксером до розчинення цукру.
- Додайте жовткову суміш до опари і поступово введіть борошно в три прийоми, ретельно вимішуючи тісто.
- Змастіть олією робочу поверхню і викладіть на неї тісто.
- Інтенсивно його замішуйте його впродовж 15 хвилин, додавайте за потреби трохи олії.
- Вимішане тісто знову перекладіть у миску, накрийте плівкою та залишіть на 1,5 – 2 години для підняття.
- Змастіть руки олією, обімніть тісто, додайте горілку, цедру лимона і запарені сухофрукти з двома столовими ложками борошна. Це потрібно зробити для того, щоб вони ввібрали зайву вологу.
- Вимісіть тісто з сухофруктами до однорідності, знову накрийте плівкою і залишіть в теплому місці на годину для підняття. Накрийте поверхню тіста олією.
- Знову обімніть тісто, підготуйте форми для випікання, розкладіть тісто, заповнивши форми на одну третину.
- При бажанні можна прикрасити верх паски фігурками з тіста, як показано у відео.
- Коли тісто у формах підійшло утричі, змастіть верх жовтком і відправте пекти в духовку, розігріту до 160 градусів. Маленькі паски печіть близько 30 хвилин, а великі – до години.