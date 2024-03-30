Рецепт передається з покоління в покоління: як спекти паску на заквасці

Паска – символ духовності, віри та об'єднання родин. Є дуже багато варіантів приготування цієї святкової здоби, тож кожен може знайти рецепт, який стане улюбленим.

У кожній сім'ї є свій унікальний рецепт для приготування паски, який передається з покоління в покоління. Спробуйте спекти паску на заквасці та щороку буде повторювати цей рецепт.

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Паска на заквасці

Час: 4 години

4 години Порцій: 6

Особливо пухка та смачна / Фото pexels

– 1 стакан борошна;– 1 стакан чистої води;– 1 чайна ложка закваски з житнього або пшеничного борошна;– 150 грамів борошна;– 150 мілілітрів чистої води;– 380 грамів борошна;– 300 грамів готової закваски;– 3 яйця;– 100 грамів цукру;– 100 грамів родзинок (+50 мілілітрів коньяку або рому – за бажанням);– 80 грамів вершкового масла;– 50 мілілітрів кислого молока (можна замінити молоком);– 10 грамів ванільного цукру;– 1 чайна ложка солі без гірки.

Приготування:

У мисці з'єднайте чайну ложку старої закваски для хліба на житньому або пшеничному борошні зі звичайним борошном і водою. Всі інгредієнти перемішайте та накрийте харчовою плівкою або чистою тканиною. Залишіть на 8 годин при кімнатній температурі. Через вказаний час додайте по 150 грамів борошна та води, знову перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залишіть на 12 годин при кімнатній температурі. Через вказаний час просійте у велику миску борошно і зробіть в центрі заглиблення. В окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром вінчиком до утворення легкої піни. Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, змішайте з молоком і влийте отриману суміш до яєчної маси. Змішайте все разом до однорідності. Просійте борошно через сито та додайте половину у яєчно-молочної рідини, закваску. Все ретельно перемішайте. Акуратно по кілька порцій влийте в густе тісто молочну суміш, що залишилася, і вимісіть руками до однорідності. Накрийте тісто легким та вологим рушником, залишіть на 20 хвилин при кімнатній температурі. Родзинки залийте гарячою водою і залишіть на 20 хвилин. Родзинки замочіть у воді або алкоголі. Додайте в тісто родзинки, сіль і вимісіть руками 10 – 15 хвилин. Перекладіть тісто в миску, змащену олією і змастіть олією поверхню тіста. Накрийте миску легким вологим рушником і залишіть на 3 години при кімнатній температурі. При цьому щогодини необхідно розкачувати тісто в квадратний лист, складати краї всіх чотирьох сторін до центру так, щоб вийшов конверт і класти тісто назад у миску "швами" вниз. Форми для випікання паски змастіть жиром або вершковим маслом і присипте борошном, розкладіть по них тісто. Проте пам'ятайте, щоб паска ще буде рости, тому слід залишити на це місце у формі. Залишіть паски на заквасці підходити на 2,5 години при кімнатній температурі. Через вказаний час поставити паски в розігріту до 160/180 градусів духовку. Випікати паски із закваскою приблизно пів години до рум'яності. Вийміть форми і залишіть на 5 – 10 хвилин остигати. Дістаньте з форм паски та дайте повністю їх остудити. Охолоджені паски змастити глазур'ю, прикрасьте і дайте глазурі застигнути.

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