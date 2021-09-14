Як приготувати печиво безе: рецепт французької меренги

Захотілося якогось повітряного та солодкого десерту? Ми підготували для вас рецепт неймовірної меренги, або як часто її називають – безе. Вам потрібно зробити всього кілька простих кроків і цей десерт на вашому столі!

Процес приготування безе не займе у вас багато часу, а решту справи зробить духовка. Важливо, щоб безе сушилися в духовці при низькій температурі 100 – 120 градусів. Вразі високої температури вони будуть горіти.

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Щоб приготувати кольорові безе достатньо додати до маси кольорового барвника, бажано гелевого.

Рецепт печива безе

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 12 порцій



Безе / Фото Пінтерест

– 150 г цукру;– 3 шт. яєчних білків;– 2 ч. л. ванільного цукру.

Приготування:

Змішайте цукор та ванільний цукор.



Приготування безе / Фото Їжа

У окремій мисці збийте в пишну піну білки.

Щоб білки збилися та були стійкими, їх потрібно обережно відділити від жовтків. Якщо хоч капля жовтка потрапить у білкову суміш – ви їх не зіб'єте.



Приготування безе / Фото Їжа

Додайте до білків суміш цукру та продовжуйте збивати міксером ще 5 хвилин. Цукор повинен повністю розчинитися у білках.



Приготування безе / Фото Їжа

Викладіть на деко шар пергаменту для випікання.

Перекладіть білкову масу в кондитерський мішок з насадкою на ваш вибір.

Відсадіть безе на пергамент.



Приготування безе / Фото Їжа

Випікайте безе в розігрітій до 100 – 120 градусів духовці протягом 50 хвилин, якщо вони маленькі, 60 хвилин – середні та 80 хвилин, якщо великі.