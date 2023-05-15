Ця страва підкорює усіх: як приготувати ніжний пиріг з курочкою

15 травня 2023, 20:12
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Джерело:

ВВС Food

Традиційний пиріг з курочкою – це особлива форма кулінарного задоволення. Готувати його дуже просто, а результат змусить повертатися до цього рецепту ще багато разів.

Якщо ви полюбляєте ніжний смак випічки у поєднанні з курочкою – то просто мусите спробувати цей пиріг. Проста страва має не лише вкрай естетичний вигляд, а неповторний смак.

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Рецепт пирога з курочкою

Час: 1 година

Порцій: 8

Приготування:

  1. Курку кладемо у велику каструлю. Цибулю та часник, змішайте з морквою, лавровим листом кубиками бульйону і перцем.
  2. Заливаємо холодною водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та готуємо до готовності курки.
  3. Готуємо тісто. Просіюємо борошно та сіль у велику миску.
  4. Масло нарізаємо кубиками та замішуємо тісто, поки воно не стане схоже на дрібні сухарі.
  5. Додаємо воду та замішуємо круте тісто.
  6. Викладаємо на поверхню та ще раз вимішуємо.
  7. Формуємо кулю тіста, обгортаємо поліетиленом та кладемо в холодильник на 30 хвилин.
  8. Курку виймаємо з води, каструлю повертаємо на вогонь та зменшуємо кількість рідини до 250 мілілітрів.
  9. Проціджуємо рідину від жиру та даємо охолонути.
  10. Курку ділимо на шматки та дрібно нарізаємо.
  11. Цибулю з бульйоном кладемо в комбайн. Збиваємо, додаємо молоко та відставляємо.
  12. На сковороді топимо масло та всипаємо борошно. Поступово додаємо бульйон, доводимо до кипіння.
  13. Зменшуємо вогонь та тушкуємо ще 5 хвилин. Солимо та перчимо. Додаємо м'ясо до соусу. Відставляємо суміш.
  14. Розігріваємо духовку до 220 градусів.
  15. Дві третини тіста розкачуємо та викладаємо у форму.
  16. Викладаємо на тісто курку в соусі.
  17. Тісто, яке залишилося, розкачуємо та накриваємо пиріг. Защипаємо краї.
  18. Змащуємо пиріг яйцем.
  19. У верхній частині тіста робимо отвір для виходу пари.
  20. Запікаємо 45 хвилин.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська