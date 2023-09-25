Кіш з тунцем, броколі та сиром – французька класика на український лад

25 вересня 2023, 17:40
Читать новость на русском

Джерело:

Готуємо з Юлією

Кіш, або відкритий пиріг - один з улюблених страв українців, який прийшов до нас з французької кухні. Такі пироги традиційно готують солоними, але є й солодкі варіанти.

Кіш Лорен – традиційний пиріг французької кухні. За класичним рецептом його готують з беконом, вершковою заливкою та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо вам трішки відійти від класики та приготувати його з рибою та броколі.

Читайте також Нестандартні рецепти страв із курячими котлетами, які посмакують усім

Така варіація пирога стане не тільки ситним обідом чи вечерею, а й принесе нових смаків до вашого звичного столу.

Кіш з тунцем, броколі та сиром – рецепт

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти для тіста:
 – 200 грамів борошна;
 – 100 грамів холодного вершкового масла;
 – 1 яйце;
 – 10 грамів молока;
 – щіпка солі.
Для начинки:
 – 4 яйця;
 – 200 грамів вершків 10 – 30% жирності;
 – 150 – 200 грамів броколі;
 – 200 грамів помідорів;
 – 150 грамів сиру моцарела;
 – 3 – 4 банки консервованого тунця;
 – зелена цибуля.

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо в крихту борошно та масло, додаємо яйце, молоко та щіпку солі.
  • Збираємо тісто в кульку та загортаємо у шар харчової плівки, відправляємо на 20 хвилин в холодильник.
  • Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо між двома листами пергаменту.
  • Викладаємо тісто у форму та проколюємо виделкою, щоб воно краще пропікалося. Зверху застеляємо пергаментом та насипаємо рис, щоб тісто тримало форму під час випічки.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо тісто протягом 30 хвилин.
  • На готове тісто викладаємо броколі, зелену цибулю, тунець, сир та заливаємо все яйцями збитими з вершками. Додаємо сіль та чорний мелений перець.
  • Зверху викладаємо нарізані шматочками помідори.
  • Випікаємо все в духовці при 180 градусах 40 – 50 хвилин до готовності.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашнє засолене сало з паприкою.
Автор: Богданна Рибак