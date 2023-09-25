Кіш з тунцем, броколі та сиром – французька класика на український лад

Кіш, або відкритий пиріг - один з улюблених страв українців, який прийшов до нас з французької кухні. Такі пироги традиційно готують солоними, але є й солодкі варіанти.

Кіш Лорен – традиційний пиріг французької кухні. За класичним рецептом його готують з беконом, вершковою заливкою та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо вам трішки відійти від класики та приготувати його з рибою та броколі.

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Така варіація пирога стане не тільки ситним обідом чи вечерею, а й принесе нових смаків до вашого звичного столу.

Кіш з тунцем, броколі та сиром – рецепт

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8

– 200 грамів борошна;– 100 грамів холодного вершкового масла;– 1 яйце;– 10 грамів молока;– щіпка солі.– 4 яйця;– 200 грамів вершків 10 – 30% жирності;– 150 – 200 грамів броколі;– 200 грамів помідорів;– 150 грамів сиру моцарела;– 3 – 4 банки консервованого тунця;– зелена цибуля.

Приготування:

Для приготування тіста змішуємо в крихту борошно та масло, додаємо яйце, молоко та щіпку солі.

Збираємо тісто в кульку та загортаємо у шар харчової плівки, відправляємо на 20 хвилин в холодильник.

Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо між двома листами пергаменту.

Викладаємо тісто у форму та проколюємо виделкою, щоб воно краще пропікалося. Зверху застеляємо пергаментом та насипаємо рис, щоб тісто тримало форму під час випічки.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо тісто протягом 30 хвилин.

На готове тісто викладаємо броколі, зелену цибулю, тунець, сир та заливаємо все яйцями збитими з вершками. Додаємо сіль та чорний мелений перець.

Зверху викладаємо нарізані шматочками помідори.

Випікаємо все в духовці при 180 градусах 40 – 50 хвилин до готовності.

Смачного!

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