Як приготувати пісний поліський борщ: поради та рецепт від Євгена Клопотенка
30 серпня 2021 , 21:12Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Борщ – це "козир" будь-якого українського столу. Варіацій приготування улюбленої страви мільйонів є багато. В деяких з них не потрібно навіть м'яса.
Відомий переможець шоу "Мастер-шеф" радить спробувати поліський борщ без м'яса. Бульйон можна зварити з грибів або квасолі, білокачанну капусту прекрасно замінять її брюссельська або цвітна "сестри", а зажарка може стати справжнім польотом фантазії.
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Поліський борщ за рецептом Клопотенка
Інгредієнти
- 1 буряк середнього розміру
- 1 ріпчаста цибуля
- 3 – 4 картоплини
- 1/2 солодкого перцю
- 1/2 моркви
- 2 столові ложки томатної пасти
- 200 грам квашеної капусти з розсолом
- 1 – 2 столові ложки меду
- 1 столова ложка соняшникової олії
- сіль і перець до смаку
Пісний борщ – чудове і легке рішення для смачної трапези / Фото Pixabay
Приготування
- Готуємо бульйон з буряка. Для цього чистимо овоч, розрізаємо навпіл, заливаємо водою і варимо 40 хвилин. Після цього додаємо у відвар половину цибулини і варимо далі.
- Додаємо у буряковий бульйон картоплини, нарізані дрідними кубиками. Страва продовжує варитися.
- Додаємо половину моркви, яка нарізана соломкою. Бульйон продовжує варитися.
- Тепер беремося до засмажки. Половину перцю та другу половину цибулини нарізаємо кубиками та обжарюємо на пательні 3 – 5 хвилин. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти і тушкуємо ще 2 – 3 хвилини.
- Дістаємо з бульйону буряк та даємо йому охолонути. Після цього нарізаємо дрібними шматочками. Повертаємо нарізаний буряк в бульйон, за ним відправляємо і засмажку.
- Коли овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грам квашеної капусти з розсолом. Через 3 хвилини доведіть смак до ідеального за допомогою меду, солі та перцю.
- Готовий борщ залиште на 20 хвилин, щоб він наповнився ароматами, або розігрійте духовку до 180 градусів та відправте в неї борщ на 15 – 20 хвилин.