Ви вже ніколи не підете у піцерію: спробуйте цей рецепт піци Маргарита
Джерело:wloskakuchnia
Піца Маргарита — королева серед піц, найбільш типова неаполітанська страва. Її смак захоплює та вражає усіх, хто цікавиться культурою Італії.
Маргарита – це справжня класика неаполітанських традицій. Простий традиційний рецепт дозволяє приготувати смачну вечерю в найкоротші терміни.
Цікаво Економія часу та досконалий смак: ділимось 3 швидкими стравами з курятини
За оригінальним рецептом неаполітанська піца випікається в дров'яній печі. За допомогою кількох хитрощів з правильними інгредієнтами та процедурою можна отримати хрустку, легку та ідеальну піцу навіть у домашній електричній духовці.
Історія появи піци Маргарита
Піца Маргарита була створена в Неаполі в піцерії Brandi в 1889 році. Винайшов її Раффаеле Еспозіто з нагоди візиту королеви Італії Маргарити Савойської та її чоловіка Умберто I. Королева особливо оцінила страву і з цього моменту на її честь піцу назвали Маргарита. Щоб кольори цієї піци були схожі на італійський прапор, піцерія додала зелень базиліка до червоного кольору помідорів і білого кольору моцарели.
Рецепт неаполітанської піци регулюється Асоціацією справжньої неаполітанської піци (Associazione verace pizza napoletana). Існують спеціальні міжнародні правила, у яких перераховані норми приготування. У 2010 році рецепт був офіційно зареєстрований Європейським Союзом в Реєстрі гарантованих традиційних страв, а у 2017 році внесений до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Рецепт піци Маргарита
- Час: 45 хвилин + 2 години для підйому тіста
- Порцій: 2
– 500 грамів борошна;
– 300 мілілітрів води;
– 35 грамів оливкової олії;
– 5 грамів дріжджів;
– 10 грамів солі;
для начинки:
– 500 грамів м'якоті консервованих помідорів;
– 400 грамів моцарели;
– базилік для прикраси;
– 1 чайна ложка орегано
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Щоб приготувати піцу Маргарита, у теплу воду додайте дріжджі і розмішайте ложкою до їх повного розчинення.
- Насипте борошно у миску, потім поступово тонкою цівкою влийте приблизно половину дріжджового розчину, перемішуючи руками.
- Також додайте сіль, влийте решту дріжджів і продовжуйте перемішувати руками, поки тісто не стане більш однорідним.
- Влийте олію, завжди поступово і тонкою цівкою, продовжуючи вимішувати до повного вбирання.
- Перекладіть тісто на робочу поверхню та енергійно вимішуйте кілька хвилин, поки воно не стане гладким і еластичним.
- Накрийте його тканиною та дайте відпочити приблизно 10 хвилин.
- Коли тісто відпочине, злегка зімніть його. 4 кінці обережно потягніть і складіть до центру, утворюючи кульку.
- Сформоване тісто перекладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і залишіть підходити в теплому місці.
- Для зручності миску можна поставити в духовку з увімкненим світлом, щоб температура всередині була 26 – 28 градусів.
- Через 2 години тісто повинно збільшитися вдвічі.
- Перемістіть тісто, що піднялося, назад на стіл, обережно перевернувши миску, і розділіть його на дві половини. При необхідності поверхню можна трохи присипати борошном.
- Складіть знову кожну половинку до центру, потім переверніть і почніть катати кульки. Маніпулюйте тістом, повертаючи його руками на стільниці, поки воно не стане гладким та рівним.
- Дайте кулькам піднятися ще 30 хвилин, накривши їх фольгою або тканиною.
- Тим часом добре розігрійте духовку до 250 градусів та підготуйте інгредієнти для начинки.
- Відцідіть моцарелу від води.
- До подрібнених томатів додайте оливкову олію.
- Приправте сіллю, орегано та перемішайте.
- Присипте робочу поверхню невеликою кількістю борошна, витягніть і розплющіть одну кульку, злегка натискаючи та обертаючи її.
- Якщо ви віддаєте перевагу більш тонкій (римській) піці, розтягніть тісто качалкою. Обертайте піцу на столі, витягаючи її руками, щоб утворити коло.
- Деко діаметром 28 сантиметрів змастіть невеликою кількістю оливкової олії та розрівняйте тісто руками, щоб надати йому правильної форми.
- Змастіть кожну піцу томатним соусом, малюючи кола від центру назовні, і випікайте на середній полиці духовки при 250 градусах протягом 6 – 7 хвилин.
- Після закінчення цього часу, коли піца стане злегка золотистою, дістаньте її з духовки, швидко додайте моцарелу і запікайте ще 6 – 7 хвилин при тій же температурі.
- Потім дістаньте піцу Маргарита з духовки та прикрасьте листочками свіжого базиліку.