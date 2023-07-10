Ви вже ніколи не підете у піцерію: спробуйте цей рецепт піци Маргарита

Піца Маргарита — королева серед піц, найбільш типова неаполітанська страва. Її смак захоплює та вражає усіх, хто цікавиться культурою Італії.

Маргарита – це справжня класика неаполітанських традицій. Простий традиційний рецепт дозволяє приготувати смачну вечерю в найкоротші терміни.

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За оригінальним рецептом неаполітанська піца випікається в дров'яній печі. За допомогою кількох хитрощів з правильними інгредієнтами та процедурою можна отримати хрустку, легку та ідеальну піцу навіть у домашній електричній духовці.

Історія появи піци Маргарита

Піца Маргарита була створена в Неаполі в піцерії Brandi в 1889 році. Винайшов її Раффаеле Еспозіто з нагоди візиту королеви Італії Маргарити Савойської та її чоловіка Умберто I. Королева особливо оцінила страву і з цього моменту на її честь піцу назвали Маргарита. Щоб кольори цієї піци були схожі на італійський прапор, піцерія додала зелень базиліка до червоного кольору помідорів і білого кольору моцарели.

Рецепт неаполітанської піци регулюється Асоціацією справжньої неаполітанської піци (Associazione verace pizza napoletana). Існують спеціальні міжнародні правила, у яких перераховані норми приготування. У 2010 році рецепт був офіційно зареєстрований Європейським Союзом в Реєстрі гарантованих традиційних страв, а у 2017 році внесений до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Рецепт піци Маргарита

Час : 45 хвилин + 2 години для підйому тіста

: 45 хвилин + 2 години для підйому тіста Порцій: 2

Неповторний смак / Фото unsplash

– 500 грамів борошна;– 300 мілілітрів води;– 35 грамів оливкової олії;– 5 грамів дріжджів;– 10 грамів солі;– 500 грамів м'якоті консервованих помідорів;– 400 грамів моцарели;– базилік для прикраси;– 1 чайна ложка орегано– 2 столові ложки оливкової олії;– сіль до смаку.

Приготування:

Щоб приготувати піцу Маргарита, у теплу воду додайте дріжджі і розмішайте ложкою до їх повного розчинення.

Насипте борошно у миску, потім поступово тонкою цівкою влийте приблизно половину дріжджового розчину, перемішуючи руками.

Також додайте сіль, влийте решту дріжджів і продовжуйте перемішувати руками, поки тісто не стане більш однорідним.

Влийте олію, завжди поступово і тонкою цівкою, продовжуючи вимішувати до повного вбирання.

Перекладіть тісто на робочу поверхню та енергійно вимішуйте кілька хвилин, поки воно не стане гладким і еластичним.

Накрийте його тканиною та дайте відпочити приблизно 10 хвилин.

Коли тісто відпочине, злегка зімніть його. 4 кінці обережно потягніть і складіть до центру, утворюючи кульку.

Сформоване тісто перекладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і залишіть підходити в теплому місці.

Для зручності миску можна поставити в духовку з увімкненим світлом, щоб температура всередині була 26 – 28 градусів.

Через 2 години тісто повинно збільшитися вдвічі.

Перемістіть тісто, що піднялося, назад на стіл, обережно перевернувши миску, і розділіть його на дві половини. При необхідності поверхню можна трохи присипати борошном.

Складіть знову кожну половинку до центру, потім переверніть і почніть катати кульки. Маніпулюйте тістом, повертаючи його руками на стільниці, поки воно не стане гладким та рівним.

Дайте кулькам піднятися ще 30 хвилин, накривши їх фольгою або тканиною.

Тим часом добре розігрійте духовку до 250 градусів та підготуйте інгредієнти для начинки.

Відцідіть моцарелу від води.

До подрібнених томатів додайте оливкову олію.

Приправте сіллю, орегано та перемішайте.

Присипте робочу поверхню невеликою кількістю борошна, витягніть і розплющіть одну кульку, злегка натискаючи та обертаючи її.

Якщо ви віддаєте перевагу більш тонкій (римській) піці, розтягніть тісто качалкою. Обертайте піцу на столі, витягаючи її руками, щоб утворити коло.

Деко діаметром 28 сантиметрів змастіть невеликою кількістю оливкової олії та розрівняйте тісто руками, щоб надати йому правильної форми.

Змастіть кожну піцу томатним соусом, малюючи кола від центру назовні, і випікайте на середній полиці духовки при 250 градусах протягом 6 – 7 хвилин.

Після закінчення цього часу, коли піца стане злегка золотистою, дістаньте її з духовки, швидко додайте моцарелу і запікайте ще 6 – 7 хвилин при тій же температурі.

Потім дістаньте піцу Маргарита з духовки та прикрасьте листочками свіжого базиліку.