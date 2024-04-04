Аромат ягоди у кожному шматку: рецепт найсмачнішого пляцка з вишні
4 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Святковий стіл завжди прикрашають різноманітними смачними стравами. Серед усіх цих смаколиків особливе місце займає пляцок з вишнею – ніжний, ароматний і дивовижно смачний.
Цей пляцок виносять стіл в особливий момент святкової атмосфери. Він не тільки вражає своїм виглядом, але і неймовірним поєднанням солодкого тіста та соковитої вишні.
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Пляцок з вишні
- Час: 2 години
- Порцій: 4
тісто:
– 2 склянки пшеничного борошна;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів склянки цукру;
– 200 г масла (холодного);
– 1 яйце;
начинка:
– 500 грамів вишні;
– 2 чайні ложки картопляного крохмалю;
пудинг:
– 2 упаковки ванільного пудингу (без цукру);
– 850 мілілітрів коров'ячого або кокосового молока;
– 6 столових ложок цукру. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготування:
- Прямокутну форму розміром 20 на 30 сантиметрів змастіть маслом і застеліть папером для випічки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів С.
- У миску насипте борошно, додайте сіль, розпушувач, цукор і нарізане кубиками холодне масло.
- Подрібніть інгредієнти до утворення дрібної крихти (пальцями, міксером або ножем на кондитерській дошці).
- Додайте яйце і змішайте інгредієнти в однорідне тісто.
- Сформуйте кулю, розділіть на 2 частини.
- Одну частину тіста поставте в холодильник, іншу частину наріжте скибочками і викладіть на дно форми.
- Далі слід розім'яти пальцями в однорідний корж.
- Проколіть виделкою отвори.
- Вишні промийте, обсушіть і видаліть кісточки.
- Змішайте з крохмалем.
- Зваріть пудинг: 2/3 склянки молока вилийте і змішайте з пудингами, решту молока закип'ятіть з цукром.
- Коли молоко закипить, влийте в нього розтоплені пудинги і інтенсивно перемішайте вінчиком до утворення однорідної маси без грудок.
- Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Викладіть вишні та їх сік на основу торта, а потім полийте гарячим пудингом.
- Тісто з холодильника натріть зверху (за допомогою терки з великими отворами) і поставте в розігріту духовку.
- Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин до золотистого кольору. Вийміть з духовки і остудіть.
- Посипте цукровою пудрою.
- При необхідності почекайте, поки корж трохи застигне, перш ніж розрізати.