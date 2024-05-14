Нарешті ми цього дочекалися: як приготувати полуницю у шоколаді

Починається сезон полуниці, а отже, саме час насолоджуватися смаколиками з цією ягодою. Полуниця в шоколаді – це взагалі окремий вид задоволення.

Полуниця в шоколаді – це вишуканий та ефектний, але водночас простий у приготуванні десерт. Якщо ви запланували романтичний вечір з вином або шампанським, то кращого доповнення до атмосфери просто не знайти.

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Рецепт полуниці в шоколаді

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

– 500 грамів полуниці;– плитка чорного або молочного шоколаду;– 1 – 2 столові ложки вершків.

Приготування:

Полуницю ретельно миємо та обсушуємо, плодоніжки видаляти не потрібно. Шоколад кришимо у каструлю та додаємо вершки. На водяній бані топимо шоколад. Будьте уважні – він не повинен закипіти. Трішки остудіть його. Полуницю беремо за плодоніжку та вмочуємо до половини у шоколад. Потім перевертаємо та ставимо на решітку, щоб шоколад застиг.

Смачного!