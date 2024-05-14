Нарешті ми цього дочекалися: як приготувати полуницю у шоколаді
14 травня 2024, 06:12Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Починається сезон полуниці, а отже, саме час насолоджуватися смаколиками з цією ягодою. Полуниця в шоколаді – це взагалі окремий вид задоволення.
Полуниця в шоколаді – це вишуканий та ефектний, але водночас простий у приготуванні десерт. Якщо ви запланували романтичний вечір з вином або шампанським, то кращого доповнення до атмосфери просто не знайти.
Читайте також Ви зберігали спеції неправильно: зберігаємо смак та не витрачаємо гроші на вітер
Рецепт полуниці в шоколаді
Час: 20 хвилин
Порцій: 4Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– плитка чорного або молочного шоколаду;
– 1 – 2 столові ложки вершків.
Приготування:
- Полуницю ретельно миємо та обсушуємо, плодоніжки видаляти не потрібно.
- Шоколад кришимо у каструлю та додаємо вершки.
- На водяній бані топимо шоколад. Будьте уважні – він не повинен закипіти. Трішки остудіть його.
- Полуницю беремо за плодоніжку та вмочуємо до половини у шоколад. Потім перевертаємо та ставимо на решітку, щоб шоколад застиг.
Смачного!До ефектної пари: як приготувати смачний полуничний лимонад.