Нарешті ми цього дочекалися: як приготувати полуницю у шоколаді

14 травня 2024, 06:12
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Джерело:

beszamel

Починається сезон полуниці, а отже, саме час насолоджуватися смаколиками з цією ягодою. Полуниця в шоколаді – це взагалі окремий вид задоволення.

Полуниця в шоколаді – це вишуканий та ефектний, але водночас простий у приготуванні десерт. Якщо ви запланували романтичний вечір з вином або шампанським, то кращого доповнення до атмосфери просто не знайти.

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Рецепт полуниці в шоколаді 

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 500 грамів полуниці;
– плитка чорного або молочного шоколаду;
– 1 – 2 столові ложки вершків. 

Приготування: 

  1.  Полуницю ретельно миємо та обсушуємо, плодоніжки видаляти не потрібно. 
  2. Шоколад кришимо у каструлю та додаємо вершки.
  3. На водяній бані топимо шоколад. Будьте уважні – він не повинен закипіти. Трішки остудіть його.
  4. Полуницю беремо за плодоніжку та вмочуємо до половини у шоколад. Потім перевертаємо та ставимо на решітку, щоб шоколад застиг.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська