Перша страва з українською душею – готуємо помідорову зупу

Пам'ятаємо як в дитинстві бабуся часто варила помідорову зупу. Густий насичений суп з помідорами, рисом, рясно заправлений сметаною.

В сучасній кухні рідко готують суп з помідорів, рису та картоплі, але повірте, він надзвичайно смачний, ситний та поживний. Головне, що його можна готувати будь-коли: взимку, влітку, восени.

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В сезон помідорів використовуйте свіжі овочі, а взимку чудово підійдуть закручені помідори в своєму соку.

Рецепт помідорової зупи

Час: 1 година

Інгредієнти:

– м’ясо (курятина, телятина, свинина);

– ріпчаста цибуля;

– морква;

– картопля;

– помідори;

– рис;

– свіжа зелень.

Приготування:

Відварюємо м'ясо, додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець.

Постійно під час варіння збираємо пінку і варимо на маленькому вогні, тоді в нас буде гарний та прозорий бульйончик.

Додаємо нарізану довільними кубиками картоплю.

Смажимо нарізану кубиками цибулю та моркву і вкінці додаємо подрібнені помідори без шкірки, тушкуємо трішки все разом.

Додаємо засмажку в суп та відразу промитий рис. Варимо все до майже готовності рису.

Присипаємо гарно зеленню, накриваємо кришкою і даємо настоятись доки рис дійде до готовності.

Подаємо зі сметаною.

Смачного!