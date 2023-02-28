Швидкі пончики з кефіру за рецептом Володимира Ярославського

28 лютого 2023, 12:56
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Джерело:

Володимир Ярославський

Коли хочеться чогось смачного, домашнього завжди можна приготувати його власноруч з простих інгредієнтів, як от пончики.

Домашні пончики – це завжди смачно, ситно та солодко. Готувати їх надзвичайно просто, а щоб вони вдалися на всі 100 % у нас є перевірений рецепт.

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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидких пончиків, які й сам готує вдома для рідних та гостей.

Рецепт швидких пончиків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 250 грамів густого кефіру;
 – яєчний жовток;
 – 40 – 45 грамів цукру;
 – ванільний цукор;
 – сіль;
 – 6 грамів соди чи розпушувача для тіста;
 – 3 грами лимонного соку;
 – 15 грамів олії;
 – 325 грамів борошна;
 – олія для обсмажування;
 – цукрова пудра для посипки.

Приготування:

  • Змішуємо кефір, цукор, жовток, сіль, олію та лимонний сік. Перемішуємо все вінчиком.
  • Додаємо борошно змішане з содою чи розпушувачем і замішуємо тісто. Воно виходить дуже ніжним і дуже липким, але не лякайтесь – це запорука ніжності виробів.

  • Змащуємо руки та стіл рослинною олією і домішуємо тісто. Накриваємо його рушником чи плівкою і залишаємо постояти 10 – 15 хвилин, щоб клейковина набухла, тоді тісто стане трошки щільнішим.
  • Розкачуємо тісто товщиною приблизно 4 міліметри, даємо так постояти декілька хвилин і нарізаємо формочкою бублики. Отвір в середині допомагає гарно просмажитись.
  • Розігріваємо олію у сотейнику та обсмажуємо пончики з двох сторін по 1 – 1,5 хвилини.
  • Посипаємо пончики цукровою пудрою і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак