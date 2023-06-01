Прозорий холодець без зайвих труднощів – тепер і ви знатимете цей секрет

1 червня 2023, 16:40
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Джерело:

Коліжанка

Запланували потішити рідних холодцем, але не впевнені чи у вас все вдасться? У нас є рецепт страви з курки, яка точно застигне та буде прозорою наче сльоза.

Жодне свято не проходить без наваристого холодцю. Його готують з яловичини, свинини чи курятини, але щоб страва справді вдалася потрібно знати кілька секретів.

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Насамперед вдалий холодець – прозорий. Тут потрібно дотримуватися технологія приготування. Ми підготували перевірений рецепт холодцю з курятини.

Рецепт холодцю з курятини

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм курячих гомілок та стегон;
 – 1 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 1,7 – 1,8 літра води;
 – 2 моркви;
 – 20 грамів желатину;
 – 15 – 20 горошин чорного перцю;
 – 10 зубчиків часнику;
 – сіль.

Приготування:

  • Промиваємо куряче м'ясо та заливаємо водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду, набираємо нову та відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння та через три хвилини зливаємо. Промиваємо м'ясо та каструлю і наливаємо чисту воду.
  • Додаємо очищену цибулю та моркву, спеції та варимо на повільному вогні 30 – 40 хвилин. Не забуваємо знімати піну, що утворюється.
  • Аби бульйон не був каламутний стежте за рівнем кипіння холодцю. Виймаємо моркву та варимо страву ще годину.
  • Проціджуємо бульйон, окремо розбираємо м'ясо на волокна.
  • Розбавляємо желатин з невеликою кількістю бульйону та залишаємо аби він набух на 30 хвилин. Далі слід його розтопити, але не кип'ятити. Змішуємо желатин з рештою бульйону та розливаємо по порційних тарілках.
  • Викладаємо шматочки часнику, моркви, курячого м'яса та залишаємо охолоджуватися і застигати.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак