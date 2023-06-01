Прозорий холодець без зайвих труднощів – тепер і ви знатимете цей секрет
1 червня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:Коліжанка
Запланували потішити рідних холодцем, але не впевнені чи у вас все вдасться? У нас є рецепт страви з курки, яка точно застигне та буде прозорою наче сльоза.
Жодне свято не проходить без наваристого холодцю. Його готують з яловичини, свинини чи курятини, але щоб страва справді вдалася потрібно знати кілька секретів.
Читайте також Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня
Насамперед вдалий холодець – прозорий. Тут потрібно дотримуватися технологія приготування. Ми підготували перевірений рецепт холодцю з курятини.
Рецепт холодцю з курятини
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм курячих гомілок та стегон;
– 1 – 2 ріпчасті цибулі;
– 1,7 – 1,8 літра води;
– 2 моркви;
– 20 грамів желатину;
– 15 – 20 горошин чорного перцю;
– 10 зубчиків часнику;
– сіль.
Приготування:
- Промиваємо куряче м'ясо та заливаємо водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду, набираємо нову та відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння та через три хвилини зливаємо. Промиваємо м'ясо та каструлю і наливаємо чисту воду.
- Додаємо очищену цибулю та моркву, спеції та варимо на повільному вогні 30 – 40 хвилин. Не забуваємо знімати піну, що утворюється.
- Аби бульйон не був каламутний стежте за рівнем кипіння холодцю. Виймаємо моркву та варимо страву ще годину.
- Проціджуємо бульйон, окремо розбираємо м'ясо на волокна.
- Розбавляємо желатин з невеликою кількістю бульйону та залишаємо аби він набух на 30 хвилин. Далі слід його розтопити, але не кип'ятити. Змішуємо желатин з рештою бульйону та розливаємо по порційних тарілках.
- Викладаємо шматочки часнику, моркви, курячого м'яса та залишаємо охолоджуватися і застигати.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати рецепт фаршированих печериць. Пальчики оближете!