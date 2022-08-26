Ніякого смаження: пухкі сирні пончики в духовці за 30 хвилин
26 серпня 2022 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Обожнюєте солоденьке, особливо смажене на олії? Ми навчимо вас, як готувати смачні та пухкі пончики з сиром в духовці.
Сирні пончики в духовці – один з тих десертів, який припаде до душі з першого шматочка. Вони швидкі у приготуванні, прості та з ними справиться навіть початківець.
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Додатково такі пончики можна прикрасити після випікання глазур'ю, шоколадом або різноманітними посипками. Вони чудово підійдуть на солодкий подарунок або до святкового столу: дитячого чи дорослого.
Рецепт пончиків в духовці
- Час: 35 хвилин
- Порції: 12 штук
– 1 куряче яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка олії (вершкового масла);
– 1 столова ложка сметани;
– 250 грамів сиру (кисломолочного);
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача з гіркою.
Приготування:
- Поступово змішайте всі інгредієнти для тіста: яйце, цукор, ванільний цукор, олію, сметану, кисломолочний сир та борошно з розпушувачем. Якщо тісто сильно липне до рук – підсипте ще трішки борошна.
- Тісто ділимо на 12 частин, катаємо кульки, приплескуємо їх, вирізаємо серединку. Викладіть сформовані пончики на деко вкрите пергаментом та змастіть їх молоком або сумішшю яєчного жовтка та молока.
- Розігрійте духовку та випікайте пончики при 180 градусах 25 хвилин, до легенької золотистості.
Смачного!