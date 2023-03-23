Як вчила бабуся – перевірений рецепт паски на Великдень 2023
23 березня 2023, 12:35Читать новость на русском
За кілька тижнів ми святкуватимемо найсвітліше християнське свято – Воскресіння Христове. Аби відзначити його як слід, пропонуємо не купувати готові паски в магазині, а приготувати їх власноруч.
Щороку господині випікають паски на Великдень. Цього року ми дібрали для вас перевірений рецепт пасок за бабусиним рецептом, які точно вийдуть з першого разу.
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Рецепт бабусиної паски на яйцях
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 6 – 8 штук
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 500 грамів молока;
– 1 склянка цукру;
– 500 грамів борошна.
Інгредієнти для тіста:
– 9 курячих яєць;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 столова ложка олії;
– 200 – 250 грамів вершкового масла;
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів родзинок;
– цедра лимона;
– масло для змащування форм;
– 2 пакетики ванільного цукру.
Приготування:
- Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.
- Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.
- З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.
- Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.
- Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.
- Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.
- Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.
- Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.
- Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.
- Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.
- Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.
- Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.
Смачного!