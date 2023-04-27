Легкий обід за 30 хвилин – готуємо рибу за особливим рецептом
27 квітня 2023, 12:05Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
З настанням тепла так і хочеться легкої та соковитої їжі. На ринку вже починаються з'являтися овочі за доступними цінами, а найкраще до них смакуватиме риба.
За кілька тижнів в Україні розпочинається сезон спаржі, а вона, як відомо, надзвичайно корисна, дієтична та вітамінна. Щодо риби – найбільше пасуватиме саме біла: хек, тиляпія, форель, сібас чи дорадо. Все на ваш смак та гаманець.
Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак
Від такої швидкої та низькокалорійної страви не відмовиться ніхто, вона чудово підійде як на обід, так і на вечерю.
Рецепт білої риби зі спаржею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Деко змащуємо олією.
- У невеликій мисці змішуємо вершкове масло, часник, лимонний сік та італійські трави. Відокремлюємо й відкладаємо 2 столові ложки суміші.
- На одну сторону дека викладаємо спаржу й поливаємо 2 столовими ложками оливкової олії. Присмачуємо сіллю та чорним меленим перцем.
- На середину дека, поряд зі спаржею, викладаємо помідори. Їх також поливаємо 2 столовими ложками оливкової олії, солимо та перчимо.
- Поливаємо рибу пряною сумішшю та відправляємо все до духовки запікатися на 10 – 15 хвилин.
- Подаємо страву до столу, поливши 2 столовими ложками відкладеної пряної суміші й посипавши посіченою петрушкою.
Смачного!