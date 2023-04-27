Легкий обід за 30 хвилин – готуємо рибу за особливим рецептом

З настанням тепла так і хочеться легкої та соковитої їжі. На ринку вже починаються з'являтися овочі за доступними цінами, а найкраще до них смакуватиме риба.

За кілька тижнів в Україні розпочинається сезон спаржі, а вона, як відомо, надзвичайно корисна, дієтична та вітамінна. Щодо риби – найбільше пасуватиме саме біла: хек, тиляпія, форель, сібас чи дорадо. Все на ваш смак та гаманець.

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Від такої швидкої та низькокалорійної страви не відмовиться ніхто, вона чудово підійде як на обід, так і на вечерю.

Рецепт білої риби зі спаржею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– ¼ склянки вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 500 грамів спаржі;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 4 філе білої риби;

– 1½ склянки помідорів чері;

– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Деко змащуємо олією.

У невеликій мисці змішуємо вершкове масло, часник, лимонний сік та італійські трави. Відокремлюємо й відкладаємо 2 столові ложки суміші.

На одну сторону дека викладаємо спаржу й поливаємо 2 столовими ложками оливкової олії. Присмачуємо сіллю та чорним меленим перцем.

На середину дека, поряд зі спаржею, викладаємо помідори. Їх також поливаємо 2 столовими ложками оливкової олії, солимо та перчимо.

Поливаємо рибу пряною сумішшю та відправляємо все до духовки запікатися на 10 – 15 хвилин.

Подаємо страву до столу, поливши 2 столовими ложками відкладеної пряної суміші й посипавши посіченою петрушкою.

Смачного!