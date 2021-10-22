Як приготувати рисовий пудинг: рецепт від Яни Беденко

Учасниця кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Яна Беденко поділилася з читачами рецептом страви, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям – це рисовий пудинг.

Пудинги полюбляють їсти британці, адже вони легкі у приготуванні та чудово смакують на будь-який прийом їжі.

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Саме цю страву вирішила приготувати на одному з випробувань "Пекельної кухні" Яна Беденко.

Дітей, які завітали до телересторану реаліті були в захваті від рисового пудингу з індійськими нотками. І він своїм смаком зачарував не лише маленьких гостей, а ще й Алекса Якутова.

Рецепт рисового пудингу

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Рисовий пудинг / Фото Смачні історії

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте стручок ванілі та вийміть зернятка лезом ножа. Змішайте з кардамоном. Підсмажте всі спеції на розігрітій сковорідці, щоб вони "випустили" аромат. Вилийте до спецій кокосове молоко, додайте ще вершків та молока. Додайте цукор, цедру лайма та перемішайте. За декілька хвилин додайте рис та доведіть до кипіння. Варіть суміш протягом 5 хвилин. Перелийте рисову масу в глибокий посуд та додайте жовтки і маскарпоне. Ретельно перемішайте й відправте в жаростійке деко. Розрівняйте масу ложкою та випікайте в духовці протягом 15 – 20 хвилин за температури 170 – 180 градусів. Коли скоринка на рисовому пудингу буде золотистого кольору – він готовий. Смачного!

– 2 зернятка кардамону;– 1 стручок ванілі;– 3 бутони гвоздики;– половина палички кориці;– 400 мл кокосового молока;– 4 ст. л. цукру;– 600 мл молока;– 2 ст. л. жирних вершків;– цедра 1 лайма;– 225 г круглозернистого рису;– 2 ст. л. сиру маскарпоне;– 2 сирих курячих жовтки.