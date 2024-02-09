Смачніший за олів'є та інші: рецепт улюбленого салату, який ми почали забувати

9 лютого 2024, 23:56
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Джерело:

Господинька

Є так багато рецептів, про які ми у вирі життя почали забувати. А дарма! Вони ж не лише смачні, а й повертають у яскраві спогади.

Цей салат був особливо популярним у 80-х. Він дуже нагадує олів'є, однак дехто стверджує, що ця опція ще смачніша.

Цікаво Їх не можна додавати у каву: ці інгредієнти точно зіпсують смак напою

Рецепт салату з 80-х

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;
– 350 грамів маринованих грибів;
– 2 маринованих огірки;
– 3 курячих яйця;
– 1 відварена морква;
– 1 – 2 цибулини;
– майонез;
– сіль, перець за смаком.

Приготування:

  1. Приготуйте курку будь-яким зручним способом.
  2. Потім охолодіть та наріжте невеликими шматочками.
  3. Цибулю наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору.
  4. Відваріть моркву та наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте огірки, гриби та варені яйця.
  5. Усі продукти з'єднайте у великій мисці та заправте майонезом.
  6. Посоліть та поперчіть до смаку і ще раз вимішайте.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська