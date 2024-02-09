Смачніший за олів'є та інші: рецепт улюбленого салату, який ми почали забувати
9 лютого 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Є так багато рецептів, про які ми у вирі життя почали забувати. А дарма! Вони ж не лише смачні, а й повертають у яскраві спогади.
Цей салат був особливо популярним у 80-х. Він дуже нагадує олів'є, однак дехто стверджує, що ця опція ще смачніша.
Цікаво Їх не можна додавати у каву: ці інгредієнти точно зіпсують смак напою
Рецепт салату з 80-х
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 350 грамів маринованих грибів;
– 2 маринованих огірки;
– 3 курячих яйця;
– 1 відварена морква;
– 1 – 2 цибулини;
– майонез;
– сіль, перець за смаком.
Приготування:
- Приготуйте курку будь-яким зручним способом.
- Потім охолодіть та наріжте невеликими шматочками.
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору.
- Відваріть моркву та наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте огірки, гриби та варені яйця.
- Усі продукти з'єднайте у великій мисці та заправте майонезом.
- Посоліть та поперчіть до смаку і ще раз вимішайте.
Смачного!