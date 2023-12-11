Салат з крабових паличок: класичний рецепт новорічної страви
11 грудня 2023, 20:14Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Однією з тих витончених та смачних страв, яка завжди гостює на святковому столі, є класичний салат з крабових паличок. Цю незамінну класику потрібно приготувати, де б ви не зустрічали Новий рік.
Для того, щоб сповна насолодитися Новим роком, слід добре підготуватися і не забути про улюблені вже роками страви. Однією з них є салат з крабових паличок. Інгредієнти для цього салату можна викласти шарами в салатницю і полити соусом, а можна все змішати заздалегідь.
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Салат з крабових паличок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів крабових паличок;
– 100 грамів рису;
– 3 яйця;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 маленька червона цибулина;
– 200 грамів огірків;
– кріп для декору.
Для соусу:
– 3 столові ложки майонезу;
– 3 столові ложки натурального йогурту;
– 1 столова ложка вершків;
– 1 чайна ложка гірчиці.
Приготування:
- Перед приготування салату розморозьте крабові палички (наприклад, на ніч у холодильнику).
- Очистіть їх від фольги та наріжте.
- Відваріть рис у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Викладіть його на дно салатниці.
- Зваріть круто яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
- Приготуйте соус, змішавши інгредієнти та приправивши сіллю та перцем.
- Розкладіть інгредієнти один за одним і збризніть соусом, наприклад, у такому порядку знизу: рис, нарізана червона цибуля (посипана сіллю), відціджена кукурудза, огірок (очищений і нарізаний), редис, яйця, крабові палички.
- Полийте соусом і прикрасьте кропом.
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