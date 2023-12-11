Салат з крабових паличок: класичний рецепт новорічної страви

11 грудня 2023, 20:14
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Джерело:

Kwestia smaku

Однією з тих витончених та смачних страв, яка завжди гостює на святковому столі, є класичний салат з крабових паличок. Цю незамінну класику потрібно приготувати, де б ви не зустрічали Новий рік.

Для того, щоб сповна насолодитися Новим роком, слід добре підготуватися і не забути про улюблені вже роками страви. Однією з них є салат з крабових паличок. Інгредієнти для цього салату можна викласти шарами в салатницю і полити соусом, а можна все змішати заздалегідь.

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Салат з крабових паличок

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 100 грамів рису;
– 3 яйця;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 маленька червона цибулина;
– 200 грамів огірків;
– кріп для декору.
Для соусу:
– 3 столові ложки майонезу;
– 3 столові ложки натурального йогурту;
– 1 столова ложка вершків;
– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

  1. Перед приготування салату розморозьте крабові палички (наприклад, на ніч у холодильнику).
  2. Очистіть їх від фольги та наріжте.
  3. Відваріть рис у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Викладіть його на дно салатниці.
  4. Зваріть круто яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
  5. Приготуйте соус, змішавши інгредієнти та приправивши сіллю та перцем.
  6. Розкладіть інгредієнти один за одним і збризніть соусом, наприклад, у такому порядку знизу: рис, нарізана червона цибуля (посипана сіллю), відціджена кукурудза, огірок (очищений і нарізаний), редис, яйця, крабові палички.
  7. Полийте соусом і прикрасьте кропом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська