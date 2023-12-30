Більше жодного Олів'є: як приготувати салат на Новий рік без майонезу за 15 хвилин

Чаклувати над новорічною вечерею – незмінна традиція, адже завершувати рік треба смачно. А що робити, коли до вечора не лишилося сил для кулінарної магії? Приготувати салат із тунцем!

Ви потішите себе й рідних чудовою вечерею, витративши на її приготування всього чверть години. Додатковий бонус для здоров'я: трапеза буде без майонезу.

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Рецепт салату з тунцем та капустою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 200 – 250 грамів консервованого тунця;– 1 банка консервованої кукурудзи;– пів качана пекінської капусти;– пів червоної цибулини;– 2 свіжих огірки (або помідори);– 2/3 склянки несолодкого нежирного йогурту;– 1 чайна ложка гірчиці;– 2 десертні ложки соку лайма;– 2 зубчики часнику;– дрібка цукру;– сіль – на ваш смак.

Приготування:

Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок. Дрібно нарізаємо цибулю. Тунець розминаємо виделкою. Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу. Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом. Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.

Смачного!