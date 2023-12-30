Більше жодного Олів'є: як приготувати салат на Новий рік без майонезу за 15 хвилин
30 грудня 2023, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Brovarnya
Чаклувати над новорічною вечерею – незмінна традиція, адже завершувати рік треба смачно. А що робити, коли до вечора не лишилося сил для кулінарної магії? Приготувати салат із тунцем!
Ви потішите себе й рідних чудовою вечерею, витративши на її приготування всього чверть години. Додатковий бонус для здоров'я: трапеза буде без майонезу.
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Рецепт салату з тунцем та капустою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 200 – 250 грамів консервованого тунця;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– пів качана пекінської капусти;
– пів червоної цибулини;
– 2 свіжих огірки (або помідори);
– 2/3 склянки несолодкого нежирного йогурту;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 десертні ложки соку лайма;
– 2 зубчики часнику;
– дрібка цукру;
– сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- Тунець розминаємо виделкою.
- Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу.
- Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом.
- Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.
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