Як приготувати самсу: простий рецепт страви з бараниною

21 вересня 2021 , 20:30
Читать новость на русском

Джерело:

Їжа

Якщо вам набридли звичні домашні пиріжки, приготуйте популярні узбецькі смаколики – самсу. Її можна готувати з різноманітними начинками, від м'ясних до овочевих. Все залежить від ваших вподобань!

Самса – популярні узбецькі пиріжки, які за класичним рецептом готують з бараниною та цибулею. Тісто для самси готують листкове або прісне.

Читайте також Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси і котлети із сирною начинкою

Якщо вам не довподоби начинка з баранини, оберіть яловичину, курятину або свинину. Також самса чудово смакує з сирною чи овочевою начинками.

Рецепт самси з бараниною

  • Час: 2 години
  • Порції: 16 – 18


Узбецька самса / Фото Їжа

Інгредієнти:
 – 500 г пшеничного борошна;
 – 250 мл води;
 – 100 г вершкового масла;
 – 500 г баранини;
 – 500 г ріпчастої цибулі;
 – 1 ч. л. зіри;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – кунжут;
 – 1 яєчний жовток.

Приготування:

  1. У великій чаші для міксера змішайте теплу воду, сіль, борошно та замісіть тісто. Скачайте його в кулю та загорніть в шар харчової плівки. Залишіть тісто "відпочити" на 30 хвилин.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Розкачайте тісто в тонкий шар та змастіть його розтопленим вершковим маслом.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Сформуйте тісто в рулет.
  1. Розріжте рулет на 18 рівних частин, кожну з яких трішки приплюсніть рукою. Викладіть шматочки тіста на деко вкрите шаром харчового пергаменту, закрийте харчовою плівкою та відправте в морозилку на 30 хвилин.
  1. Наріжте баранину дрібними кубиками та подрібніть цибулю. Змішайте ці інгредієнти для начинки та заправте спеціями.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Розкачайте заготовки з тіста колом, товщиною близько 1 міліметра. В центр тіста покладіть фарш та защипніть краї навхрест. У вас повинен сформуватися трикутник.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Викладіть самсу на деко швом донизу. Змастіть їх жовтком та посипте кунжутом й випікайте в духовці 30 хвилин. Оптимальна температура для випікання самси: 180 – 190 градусів.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Ваша самса готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак