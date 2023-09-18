Самса з баранини, як готують в Криму – рецепт Клопотенка
18 вересня 2023, 15:08Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Якщо ви ще жодного разу не куштували самсу – спробуйте приготувати її за перевіреним рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Самса – традиційна страва кримсько-татарської кухні. Це пухкі булочки з м'ясною начинкою, які зазвичай готують з прісного тіста.
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Найпопулярнішою начинкою для самси є суміш баранини та гороху. Хоч готують із з іншими видами м'яса: яловичиною, курятиною.
Рецепт самси
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
– 150 грамів сирого гороху (близько 300 г вареного);
– 500 грамів фаршу з баранини;
– ⅓ чайної ложки зіри;
– ⅓ чайної ложки коріандру;
– ½ чайної ложки солі;
– 1 цибуля;
– 1 кілограм прісного тіста;
– 1 яйце для змащення;
– кунжут для посипання.
Приготування:
- Промийте горох, покладіть у сотейник і залийте водою в пропорції 1:2. Варіть його до готовності 40 – 50 хвилин. Залишіть охолонути.
- У баранячий фарш додайте зіри та коріандру, присмачте сіллю. Наріжте цибулю кубиками бажаного розміру та додайте в фарш. Ретельно його перемішайте, додайте горох і знову перемішайте.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Розріжте розморожене тісто на квадратики розміром приблизно 8 на 8 сантиметрів.
- Викладіть начинку на одну частину по діагоналі та загорніть самсу трикутничком. Зліпіть краї, потрішки загортаючи всередину. Повторіть те саме з рештою пиріжків.
- Перекладіть самсу на застелене пергаментом деко та змастіть збитим яйцем. Притрусіть кунжутом до смаку та відправляйте запікатися в розігріту духовку на 30 хвилин до готовності
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