Самса з баранини, як готують в Криму – рецепт Клопотенка

Якщо ви ще жодного разу не куштували самсу – спробуйте приготувати її за перевіреним рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Самса – традиційна страва кримсько-татарської кухні. Це пухкі булочки з м'ясною начинкою, які зазвичай готують з прісного тіста.

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Найпопулярнішою начинкою для самси є суміш баранини та гороху. Хоч готують із з іншими видами м'яса: яловичиною, курятиною.

Рецепт самси

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 – 10 штук

– 150 грамів сирого гороху (близько 300 г вареного);– 500 грамів фаршу з баранини;– ⅓ чайної ложки зіри;– ⅓ чайної ложки коріандру;– ½ чайної ложки солі;– 1 цибуля;– 1 кілограм прісного тіста;– 1 яйце для змащення;– кунжут для посипання.

Приготування:

Промийте горох, покладіть у сотейник і залийте водою в пропорції 1:2. Варіть його до готовності 40 – 50 хвилин. Залишіть охолонути.

У баранячий фарш додайте зіри та коріандру, присмачте сіллю. Наріжте цибулю кубиками бажаного розміру та додайте в фарш. Ретельно його перемішайте, додайте горох і знову перемішайте.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Розріжте розморожене тісто на квадратики розміром приблизно 8 на 8 сантиметрів.

Викладіть начинку на одну частину по діагоналі та загорніть самсу трикутничком. Зліпіть краї, потрішки загортаючи всередину. Повторіть те саме з рештою пиріжків.

Перекладіть самсу на застелене пергаментом деко та змастіть збитим яйцем. Притрусіть кунжутом до смаку та відправляйте запікатися в розігріту духовку на 30 хвилин до готовності

Смачного!

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