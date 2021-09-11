Як приготувати сациві: справжній грузинський рецепт з курки та волоських горіхів
11 вересня 2021 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:Кукорама
Існує вдосталь страв з курятиною, але якшо ви ще не куштували цього кулінарного шедевра – мерщій готувати разом!
Сациві – традиційна страва грузинської кухні з курки та пряного горіхового соусу. За бажанням ви можете також посипати страви перед подачею до столу зернятами гранату.
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Рецепт грузинської страви сациві
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8
Сациві / Фото Шеф-маркет
– 1 кг курятини;
– 2,5 л води;
– 1 шт. моркви;
– 2 шт. ріпчастої цибулі;
– 3 шт. лаврових листків;
– 5 г чорного перцю;
– 300 г волоських горіхів;
– 1 пучок кінзи;
– 3 шт. зубчиків часнику;
– 2 г шафрану;
– 5 г червоного перцю чилі;
– 5 г солі;
– 2 г червоний перець гострий чілі;
– 3 г меленої паприки;
– 3 г уцхо-сунелі.
Приготування:
- У великій каструлі відваріть курку.Додайте лаврові листки, чорний перець, моркву та цибулю.
- Для приготування горіхової пасти подрібніть в блендері заздалегідь обсмажені на сухій сковорідці горішки, кінзу, часник.
- Добре вимішайте руками горіховий фарш, щоб відокремити олію, що утворилася.
- Процідіть його через сито.
- Невеликими порціями вливайте до горіхової пасти курячий бульйон. Продовжуйте перебивати масу.
- Все заправити спеціями і сіллю на ваш смак.
- Вийміть курку з бульйону та натріть паприкою, уцхо-сунелі і сіллю. Відправте в духовку запікатися до рум'яної скоринки.
- Подавайте готову курку рясно поливши горіховим соусом. Смачного!