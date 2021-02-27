Як приготувати шарлотку: рецепт від Євгена Клопотенка

27 лютого 2021 , 15:25
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Джерело:

фейсбук Євгена Клопотенка

Відомий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками класичним рецептом шарлотки.

Шарлотка – десерт-пиріг походить з французької кухні. Традиційно готують з яблук, запечених у тісті з додаванням кориці та цукру.

Десерт готують з іншими фруктами, ягодами. Євген Клопотенко пропонує експериментувати зі спеціями – додавати на власний смак. Ця шарлотка виходить ніжною, повітряно, яка сподобається усім.

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Рецепт шарлотки

Інгредієнти:
– 200 грамів хліба (тости);
– 100-150 грамів вершкового масла 82%;
– 10 шт. яблук;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів води;
– 10 грамів коньяку;
– 100 грамів родзинок;
– 1 дрібка духмяного перцю;
– 1 дрібка кориці.
  1. Для приготування шарлотки у каструлі розтопіть вершкове масло.
  2. З хлібні тостів виріжте м'яку частину, занурте в розтоплене масло.
  3. На дно форми викладіть, іншу частину наріжте прямокутничками, викладіть по колу..
  4. Для приготування яблучного конфітюру почистіть яблука, наріжте скибочками. Викладіть у каструлю яблука, додайте води, цукру, родзинки, коньяк, корицю, духмяний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин до загустіння.
  5. Викладіть конфітюр в хлібну форму, зверху посипте панірувальними сухарями.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин.
  7. Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть, щоб дно шарлотки опинилося зверху. Зніміть форму. Задекоруйте медом. Смачного!