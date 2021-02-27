Як приготувати шарлотку: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками класичним рецептом шарлотки.

Шарлотка – десерт-пиріг походить з французької кухні. Традиційно готують з яблук, запечених у тісті з додаванням кориці та цукру.

Десерт готують з іншими фруктами, ягодами. Євген Клопотенко пропонує експериментувати зі спеціями – додавати на власний смак. Ця шарлотка виходить ніжною, повітряно, яка сподобається усім.

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Рецепт шарлотки

Для приготування шарлотки у каструлі розтопіть вершкове масло. З хлібні тостів виріжте м'яку частину, занурте в розтоплене масло. На дно форми викладіть, іншу частину наріжте прямокутничками, викладіть по колу.. Для приготування яблучного конфітюру почистіть яблука, наріжте скибочками. Викладіть у каструлю яблука, додайте води, цукру, родзинки, коньяк, корицю, духмяний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин до загустіння. Викладіть конфітюр в хлібну форму, зверху посипте панірувальними сухарями. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин. Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть, щоб дно шарлотки опинилося зверху. Зніміть форму. Задекоруйте медом. Смачного!

– 200 грамів хліба (тости);– 100-150 грамів вершкового масла 82%;– 10 шт. яблук;– 400 грамів цукру;– 200 грамів води;– 10 грамів коньяку;– 100 грамів родзинок;– 1 дрібка духмяного перцю;– 1 дрібка кориці.