Підходить для свят та буднів: рецепт шопського салату на раз-два

26 березня 2024, 01:02
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Джерело:

Kwestia smaku

Салат з помідорів, огірків, перцю та цибулі з солоним овечим сиром – це прекрасне поєднання свіжості овочів і ніжності сиру. Воно принесе вам насолоду своїм витонченим смаком та хрусткістю.

Цей салат – ідеальний вибір для вечері, відпочинку на природі або просто як смачна закуска до основної страви. Насолоджуйтеся його свіжістю за будь-якої можливості!

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Шопський салат

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 4 огірки;
– 1 перець;
– 1 цибуля-шалот;
– 150 грамів солоного сиру;
– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка подрібненої петрушки;
– маслини для прикрас.

Приготування:

  1. Помідори наріжте кубиками. Огірки помийте, очистіть від шкірки, розріжте вздовж, потім поперек на шматочки.
  2. Перець наріжте кубиками, видаливши насіння.
  3. У салатницю викладіть помідори, потім огірки і перець.
  4. Зверху викладіть дрібно нарізану цибулю.
  5. Овочі посоліть, поперчіть, збризнути оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
  6. Натріть сир і посипте ним салат.
  7. Додайте подрібнену петрушку і прикрасьте чорними оливками.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська