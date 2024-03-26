Підходить для свят та буднів: рецепт шопського салату на раз-два
26 березня 2024, 01:02Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Салат з помідорів, огірків, перцю та цибулі з солоним овечим сиром – це прекрасне поєднання свіжості овочів і ніжності сиру. Воно принесе вам насолоду своїм витонченим смаком та хрусткістю.
Цей салат – ідеальний вибір для вечері, відпочинку на природі або просто як смачна закуска до основної страви. Насолоджуйтеся його свіжістю за будь-якої можливості!
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Шопський салат
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 2 помідори;
– 4 огірки;
– 1 перець;
– 1 цибуля-шалот;
– 150 грамів солоного сиру;
– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка подрібненої петрушки;
– маслини для прикрас.
Приготування:
- Помідори наріжте кубиками. Огірки помийте, очистіть від шкірки, розріжте вздовж, потім поперек на шматочки.
- Перець наріжте кубиками, видаливши насіння.
- У салатницю викладіть помідори, потім огірки і перець.
- Зверху викладіть дрібно нарізану цибулю.
- Овочі посоліть, поперчіть, збризнути оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
- Натріть сир і посипте ним салат.
- Додайте подрібнену петрушку і прикрасьте чорними оливками.