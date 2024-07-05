Неймовірно апетитний: готуємо салат зі шпарагівки на зиму
5 липня 2024, 13:59Читать новость на русском
Джерело:"Абетка рецептів"
Консервовані салати подарують вам часточку літа взимку. Спробуйте приготувати кілька баночок зі шпарагівки.
Такий салат стане ідеальним доповненням до вечері. Окрім того, його можна їсти навіть самостійно.
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Салат зі шпарагівки на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 2 кілограми стручкової квасолі;
– 400 грамів моркви;
– 400 грамів цибулі;
– 1,5 кілограма томатів;
– 400 мілілітрів олії;
– 4 столові ложки оцту 9%;
– 2 столові ложки солі;
– 50 грамів цукру;
– 1 чайна ложка паприки.
Приготування:
- Зріжте кінчики зі стручкової квасолі, після чого розріжте її навпіл. Покладіть квасолю в окріп, підсоліть, доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Далі відкиньте її на друшляк.
- Помідори помийте і перекрутіть через м'ясорубку. Цибулю і моркву почистьте і помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку.
- Обсмажте цибулю в олії до прозорості, додайте моркву і готуйте, помішуючи, ще 5 – 7 хвилин.
- У велику каструлю викладіть підготовлені інгредієнти. Перемішайте, закип'ятіть, додайте сіль, цукор, оцет, паприку і проваріть, помішуючи, 15 хвилин.
- Розкладіть готовий салат у теплі стерилізовані банки й закрутіть їх стерилізованими металевими кришками. Закутайте та залиште до остигання.