Традиції можна змінювати: оригінальний рецепт пісної шуби
15 грудня 2022, 20:22Читать новость на русском
Джерело:etnosoft
Оселедець під шубою – обов'язковий атрибут усіх зимових свят. Версій приготування цього салату є безліч, тому на брак вибору навряд чи хтось може поскаржитися.
Напевно, неможливо уявити святкування Нового року без оселедця під шубою. Здебільшого ми надаємо перевагу оригінальному рецепту, але якщо ви не палкий любитель яєць, а легкий присмак часнику вам завжди до вподоби – тоді скористайтеся цим способом приготування популярного салату.
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Рецепт пісної шуби без яєць
Час: 20 хвилин
Порцій: 2 тарілки шуби
Новий погляд на традиції / Фото etnosoft
Інгредієнти:
- 4 великі варені картоплини;
- 2 середні варені буряки;
- 2 моркви;
- 50 грамів філе малосольного оселедця;
- 2 зубчики часнику;
- 1 варений жовток для декору;
- майонез (для змащування шарів).
Приготування:
- Варену картоплю чистимо, половину грубо натираємо та перекладаємо у салатник. Формуємо рівний шар та змащуємо майонезом.
- Рибне філе мілко нарізаємо та викладаємо другим шаром.
- Моркву чистимо, мілко натираємо, додаємо до неї давлений часник та майонез. Добре перемішуємо та викладаємо із суміші ще один шар салату.
- Наступний шар – друга половина картоплі, яку також потрібно грубо натерти.
- Варений буряк мілко натираємо та викладаємо шаром на картоплю. Змащуємо майонезом.
- Салат можна прикрасити тертим жовтком або порубаною зеленню.