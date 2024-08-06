Чи можливо приготувати десерт у мікрохвильовці: покроковий рецепт шоколадного мафіна
6 серпня 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Мафіни в мікрохвильовці ідеально підійдуть для всіх любителів простих і швидких рецептів. Нехай легкість рецепта вас не обманює – смак десерту просто чудовий.
Приготувати цей смачний десерт можна за 10 хвилин. Це ідеальне рішення, коли гості вже на порозі.
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Мафіни у мікрохвильовці
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 10 грамів цукру;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 30 мілілітрів молока 2%;
– 30 мілілітрів олії;
– 45 грамів какао;
– 30 грамів шоколадної посипки;
– 1 яйце.
Приготування:
- Додайте в чашку цукор, борошно, молоко та олію і все добре перемішайте.
- Додайте в чашку какао і знову перемішайте.
- Також додайте шоколадну посипку і перемішайте.
- Розбийте яйце в миску та обережно перемішайте виделкою.
- Додайте яйце в чашку і ретельно перемішайте з іншими інгредієнтами.
- Помістіть в мікрохвильовку на 3 хвилини.