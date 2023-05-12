Смачна та легка вечеря: як приготувати швидкий салат з моцарелою та авокадо
12 травня 2023, 17:37Читать новость на русском
Джерело:praktykulinarni
Такий салат стане чудовою весняною вечерею для тих, хто хоче тримати себе у формі. Швидка смачна страва – це саме те, що хочеться отримати після важкого робочого дня.
Салат з моцарелою та авокадо швидко стане одним з ваших фаворитів. Поєднання улюблених інгредієнтів та особливий смак ще нікого не залишали байдужим.
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Рецепт салату з моцарелою та авокадо
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Соковита вечеря / Фото prakty kulinarni
Приготування:
- Наріжте листя салату, викладіть на красиву тарілку.
- Додайте розрізані навпіл помідори.
- Збризніть нарізаний авокадо лимонним соком, перекладіть на блюдо.
- Додайте моцарелу, порізану на півкільця (попередньо вийнявши її з маринування і обсушивши на паперовому рушнику), цибулю-шалот (або червону цибулю), нарізану пір'ям, сушені помідори, нарізані соломкою, гарбузове насіння.
- Змішайте бальзамічний оцет з медом і оливковою олією. Полийте салат. Посипте свіжомеленим перцем.