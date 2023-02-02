Як приготувати сирне суфле – солоний варіант від Мартиновської

Сирне суфле ідеально підійде до будь-якого столу. Особливо добре воно поєднається з овочами.

Сирне суфле може бути солоним, солодким, мороженим, тому можна обрати на свій смак. Та якщо ви не впевнені, що зможете приготувати цю страву, пропонуємо покроковий рецепт від української кулінарки Олі Мартиновської, який точно вдасться відтворити без труднощів.

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Крім цього, для приготування сирного суфле не потрібно дорогих та екзотичних продуктів, а тільки молоко, яйця, вершки та сир. Спробуйте такий варіант закуски та не пошкодуєте.

Рецепт сирного суфле

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 1

– 100 грамів молока;– 100 грамів жирних вершків;– 2 яєчних жовтки;– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;– 200 грамів твердого легкоплавкого сиру типу Комте;– сіль;– яєчні білки.

Приготування:

В холодному молоці розчиняємо крохмаль, змішуємо з вершками і нагріваємо в сотейнику до кипіння, постійно і активно помішуючи вінчиком.

Після закипання додаємо натертий на грубу тертку сир і вимішуємо 1 – 2 хвилини. Вводимо яєчні жовтки і вимішуємо.

Перебиваємо масу в кутері – це важливий момент. Консистенція має бути однорідною, ніжною, схожою на заварний крем.

Перебиту масу потрібно зважити️, адже потрібно розрахувати об'єм білків, які потрібно додати. Зробити це просто: зважте основу суфле та поділіть цю кількість на 2. Наприклад, якщо у вас основи вийшло 350 грамів, то білків потрібно 175 грамів. Тут і вирішиться питання – куди дівати зайві білки, які зібралися після приготування якихось десертів чи пасти.

Збиваємо білки до стійкої піни без цукру, додавши тільки дрібку солі для ущільнення. Кількість солі залежатиме від сиру, який ви обрали. Але не перебийте білки, головне – вчасно зупинитися.

Спочатку додаємо частину білків у сирну масу і активно перемішуємо, щоб вона стала рідшою. Далі виливаємо сирну основу в білки і силіконовою лопаткою делікатно і недовго перемішуємо.

Форми для суфле мають бути з рівними бортами, не косими. Гарно змащуємо їх вершковим маслом, щоб не було ніде прогалин. Суфле може зачепитися за ту частинку, що без масла, прилипне до неї і не зможе рости далі.

Розігріваємо духовку, ставимо водяну баню при 200 градусах без обдуву. Випікаємо 30 хвилин, якщо берете порційні форми по 150 – 200 грамів: 20 – 25 хвилин.

Даємо суфле 5 – 7 хвилин видихнути після духовки, так смачніше. Куштуємо разом із зеленим салатом.

Смачного!