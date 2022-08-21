Солодкі сирні вафлі: ідеальний сніданок на щодень

Якщо ви любите вафлі, або як їх ще називають – гофри, цей рецепт точно стане улюбленим. В його основі домашній кисломолочний сир.

Подейкую, що люди поділяються на два типи: ті які обожнюють снідати солодким, та ті, які розпочинають свій день з соленого. Доки ви визначаєтеся, до якого типу відноситеся, ми підготували варіант солодкого сніданку.

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Якщо у вас є вафельниця – обов'язково спробуйте ці сирні вафлі. Вони складуть конкуренцію відомим бельгійським. Щоб приготувати сирні вафлі потрібно всього 30 хвилин.

Рецепт солодких сирних вафель

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 200 грамів кисломолочного сиру;– 2 курячих яйця;– 2 – 3 столові ложки цукру;– дрібка солі;– 50 грамів вершкового масла;– 6 столових ложок молока;– 120 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– дрібка ваніліну (за бажанням).

Приготування:

Розітріть кисломолочний сир ложкою. Окремо збийте яйця з сіллю та цукром, додайте сир та розтоплене вершкове масло. Влийте молоко та перемішайте тісто для вафель до однорідної консистенції.

Просійте борошно та додайте ванілін. Порційно вводьте все в сирну масу та перемішайте тісто. Залишіть його відпочити на 10 хвилин.

Розігрійте вафельницю та викладіть на неї 1 столову ложку тіста. 1 ложка – 1 вафля.

Випікайте їх згідно з інструкцією. Готові вафлі перекладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Подавайте сирні вафлі з кулькою морозива, улюбленим джемом чи домашнім варенням, або свіжими ягодами чи фруктами.