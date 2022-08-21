Солодкі сирні вафлі: ідеальний сніданок на щодень

21 серпня 2022 , 14:42
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Якщо ви любите вафлі, або як їх ще називають – гофри, цей рецепт точно стане улюбленим. В його основі домашній кисломолочний сир.

Подейкую, що люди поділяються на два типи: ті які обожнюють снідати солодким, та ті, які розпочинають свій день з соленого. Доки ви визначаєтеся, до якого типу відноситеся, ми підготували варіант солодкого сніданку.

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Якщо у вас є вафельниця – обов'язково спробуйте ці сирні вафлі. Вони складуть конкуренцію відомим бельгійським. Щоб приготувати сирні вафлі потрібно всього 30 хвилин. 

Рецепт солодких сирних вафель

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів кисломолочного сиру;
 – 2 курячих яйця;
 – 2 – 3 столові ложки цукру;
 – дрібка солі;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 6 столових ложок молока;
 – 120 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – дрібка ваніліну (за бажанням).

Приготування:

  • Розітріть кисломолочний сир ложкою. Окремо збийте яйця з сіллю та цукром, додайте сир та розтоплене вершкове масло. Влийте молоко та перемішайте тісто для вафель до однорідної консистенції.
  • Просійте борошно та додайте ванілін. Порційно вводьте все в сирну масу та перемішайте тісто. Залишіть його відпочити на 10 хвилин.
  • Розігрійте вафельницю та викладіть на неї 1 столову ложку тіста. 1 ложка – 1 вафля.
  • Випікайте їх згідно з інструкцією. Готові вафлі перекладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Подавайте сирні вафлі з кулькою морозива, улюбленим джемом чи домашнім варенням, або свіжими ягодами чи фруктами.

Автор: Богданна Рибак