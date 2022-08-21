Солодкі сирні вафлі: ідеальний сніданок на щодень
21 серпня 2022 , 14:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Якщо ви любите вафлі, або як їх ще називають – гофри, цей рецепт точно стане улюбленим. В його основі домашній кисломолочний сир.
Подейкую, що люди поділяються на два типи: ті які обожнюють снідати солодким, та ті, які розпочинають свій день з соленого. Доки ви визначаєтеся, до якого типу відноситеся, ми підготували варіант солодкого сніданку.
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Якщо у вас є вафельниця – обов'язково спробуйте ці сирні вафлі. Вони складуть конкуренцію відомим бельгійським. Щоб приготувати сирні вафлі потрібно всього 30 хвилин.
Рецепт солодких сирних вафель
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 2 курячих яйця;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 50 грамів вершкового масла;
– 6 столових ложок молока;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– дрібка ваніліну (за бажанням).
Приготування:
- Розітріть кисломолочний сир ложкою. Окремо збийте яйця з сіллю та цукром, додайте сир та розтоплене вершкове масло. Влийте молоко та перемішайте тісто для вафель до однорідної консистенції.
- Просійте борошно та додайте ванілін. Порційно вводьте все в сирну масу та перемішайте тісто. Залишіть його відпочити на 10 хвилин.
- Розігрійте вафельницю та викладіть на неї 1 столову ложку тіста. 1 ложка – 1 вафля.
- Випікайте їх згідно з інструкцією. Готові вафлі перекладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.
Смачного!
Подавайте сирні вафлі з кулькою морозива, улюбленим джемом чи домашнім варенням, або свіжими ягодами чи фруктами.