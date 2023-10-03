Як смачно приготувати скумбрію, аби сподобалося кожному: три варіанти на вибір

Серед безлічі видів риби, цей один із найдоступніших. Скумбрію прирівнюють за поживністю до червоної риби: лосося чи голені, але от ціна вкрай різниться.

Не секрет, що скумбрія одна з найдешевших, найпоширеніших і при цьому найкорисніших риб, котрі можна купити в українських супермаркетах. Її легко чистити, а готувати ще простіше. Вона чудово смакує як в маринованому вигляді, так і смаженою та запеченою.

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Копчену скумбрію вдома не приготувати, але в магазині вона завжди в наявності за доступною ціною.

Розпочнемо способи приготування скумбрії з її маринування.



Маринована скумбрія / Фото Смаколики

Маринована скумбрія легко готується, але часу займає чимало. Вона нічим не поступається оселедцю, але текстура її ніжніша. Для її приготування потрібна лише доба настоювання, а в переліку інгредієнтів виключно базові спеції для розсолу.

Наступним популярним методом приготування скумбрії є її смаження на сковорідці чи грилі. Потрібно її почистити від нутрощів, видалити плавники та зябра. Далі нарізаємо шматочками, або розділяємо на філе та смажимо на олії.

Щодо запеченої скумбрії в духовці – це один із найпопулярніших методів приготування риби. Він простий, швидкий та доступний. Не потрібно навіть нарізати її, можна запікати одразу цілою (без нутрощів). Готується риба менш як годину, а насолоджуватися нею хотітиметься весь вечір.

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