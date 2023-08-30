Рецепт соковитих гомілок з хрумкою скоринкою в соусі барбекю

Чекаєте гостей на вихідних, або у вас просто велика сім'я – обов'язково приготуйте курячі гомілки. Їх точно вистачить на всіх!

Гомілки в соусі барбекю – відмінний варіант для обіду чи вечері. Їх можна з легкістю приготувати як вдома, так і на природі.

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Це неймовірно смачний рецепт, який зможе повторити кожен без жодних труднощів. Подавайте до курячих гомілок запечену або відварену картоплю, свіжий салат або овочі-гриль.

Рецепт курячих гомілок барбекю

Час: 45 хвилин

Порції: 4 – 6

– курячі гомілки;– 1 чайна ложка солі;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка ніжного карі;– 2 ложки соєвого соусу;– 2 ложки олії.– 1 ложка кетчупу барбекю;– 1 ложка меду.

Приготування:

Викладаємо курячі гомілки у миску та посипаємо спеціями. Робимо курятині масаж, аби весь маринад добре розійшовся по м'ясу.

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Вкриваємо деко пергаментом для запікання.

Викладаємо курячі гомілки на деко та запікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Змащуємо соусом з кетчупу та меду і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.

За бажанням готові курячі гомілки можна посипати насінням кунжуту.

Смачного!

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