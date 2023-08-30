Рецепт соковитих гомілок з хрумкою скоринкою в соусі барбекю

30 серпня 2023, 09:38
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Чекаєте гостей на вихідних, або у вас просто велика сім'я – обов'язково приготуйте курячі гомілки. Їх точно вистачить на всіх!

Гомілки в соусі барбекю – відмінний варіант для обіду чи вечері. Їх можна з легкістю приготувати як вдома, так і на природі.

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Це неймовірно смачний рецепт, який зможе повторити кожен без жодних труднощів. Подавайте до курячих гомілок запечену або відварену картоплю, свіжий салат або овочі-гриль.

Рецепт курячих гомілок барбекю

Час: 45 хвилин

Порції: 4 – 6

Інгредієнти:
 – курячі гомілки;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1 чайна ложка копченої паприки;
 – 1 чайна ложка ніжного карі;
 – 2 ложки соєвого соусу;
 – 2 ложки олії.
Для скоринки:
 – 1 ложка кетчупу барбекю;
 – 1 ложка меду.

Приготування:

  • Викладаємо курячі гомілки у миску та посипаємо спеціями. Робимо курятині масаж, аби весь маринад добре розійшовся по м'ясу.
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів. Вкриваємо деко пергаментом для запікання.
  • Викладаємо курячі гомілки на деко та запікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Змащуємо соусом з кетчупу та меду і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.
  • За бажанням готові курячі гомілки можна посипати насінням кунжуту.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак