Рецепт соковитих гомілок з хрумкою скоринкою в соусі барбекю
30 серпня 2023, 09:38Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Чекаєте гостей на вихідних, або у вас просто велика сім'я – обов'язково приготуйте курячі гомілки. Їх точно вистачить на всіх!
Гомілки в соусі барбекю – відмінний варіант для обіду чи вечері. Їх можна з легкістю приготувати як вдома, так і на природі.
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Це неймовірно смачний рецепт, який зможе повторити кожен без жодних труднощів. Подавайте до курячих гомілок запечену або відварену картоплю, свіжий салат або овочі-гриль.
Рецепт курячих гомілок барбекю
Час: 45 хвилин
Порції: 4 – 6Інгредієнти:
– курячі гомілки;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка ніжного карі;
– 2 ложки соєвого соусу;
– 2 ложки олії.
Для скоринки:
– 1 ложка кетчупу барбекю;
– 1 ложка меду.
Приготування:
- Викладаємо курячі гомілки у миску та посипаємо спеціями. Робимо курятині масаж, аби весь маринад добре розійшовся по м'ясу.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Вкриваємо деко пергаментом для запікання.
- Викладаємо курячі гомілки на деко та запікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Змащуємо соусом з кетчупу та меду і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.
- За бажанням готові курячі гомілки можна посипати насінням кунжуту.
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