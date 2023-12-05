Професійні тонкощі, які потрібно знати: яка спеція зробить глінтвейн пряним і смачним
Зі снігом, що тихо тане на вулицях, настає час веселощів та затишку. І що може бути кращим супутником цієї чарівної пори, ніж келих ароматного глінтвейну?
Глінтвейн – особливий напій, проте слід точно знати, які спеції і коли додавати. 24 Канал ділиться головними секретами успіху смачного напою.
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Що варто додати у глінтвейн
Цитрусові – обов'язковий інгредієнт для глінтвейну. Завдяки їхньому смаку напій буде різноманітним і багатогранним. Ще одна спеція, яку слід неодмінно додати у напій – це кориця. Вона має солодкувату нотку, яка ідеально поєднується з апельсином.
Корінь імбиру добре відомий своїми зігріваючими властивостями, а ще – це також чудовий додаток до зимового напою. Використовуючи імбир для глінтвейну, найкраще вибирати свіжий корінь.
Без якої спеції не обійтися
Хоча рецепти глінтвейну можуть варіюватися, однак одна з обов'язкових спецій, яка надає напою характерний аромат та смак – гвоздика.Вона має теплий, гострий смак і чудово поєднується з іншими інгредієнтами глінтвейну, такими як цитрусові та інші прянощі.
Рецепт ідеального глінтвейну
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– пляшка червоного вина;
– половина чайної ложки кориці;
– 2 столові ложки меду;
– 1 апельсин;
– чверть лимона;
– кілька гвоздик.
Приготування:
- Налийте вино в каструлю.
- Розріжте апельсин на четвертинки, лимон наріжте скибочками і додайте у вино разом з корицею і медом та іншими спеціями.
- Розігрійте вино. Стежте, щоб воно не закипіло.
- Розлийте гарячий напій по кухлях і прикрасьте тонкими скибочками.