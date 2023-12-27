Кроки, які загублять смак: як не зіпсувати маринад для м'яса

Запечене чи смажене м'ясо – завжди бажаний гість на наших столах. Дуже часто ми його маринуємо, але тут існує кілька підводних каменів, про які знає далеко не кожен.

Маринад є обов'язковим компонентом для безлічі м'ясних страв. Він дозволяє наповнити м'ясо неймовірними смаковими нотками та ароматами. Аби отримати ідеальний результат, варто уникати лише кількох критичних помилок.

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Повторне використання маринаду

Вкрай груба помилка, якої точно варто уникати. Йдеться навіть не про смак, а про безпеку. Маринад, що "контактував" з сирим м'ясом, може нашкодити здоров'ю.

Хороший маринад = неймовірний смак страви / Фото unsplash

Надмірний поспіх

Лише курятину можна маринувати перед приготуванням, всі інші види м'яса потребують часу, як мінімум кількох годин. Не треба зважати на жодні "швидкі" маринади – це даремна трата часу та вартісних продуктів.

Не давати олію

Рослинна олія є таким самим важливим компонентом маринаду, як і кислота. Саме вона забезпечує утворення плівки, яка дозволить зберегти м'ясо соковитим. Також вона гарантує краще вбирання м'ясом спецій.

Вінегрет зі спецій

Головне правило хорошого маринаду – не більше 4 спецій. Звісно, завжди є бажання погратися зі смаком та перетворити маринад на справжню солянку, де "всього є потрохи". Це ж стосується й основного компонента маринаду: поєднання одразу кефіру, соєвого соусу, лимонного соку тощо є далеко не найкращим вибором.

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