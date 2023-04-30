Поціновувачі рідких страв будуть у захваті: рецепт неймовірного супу з томатів та базиліку

Легкий та смачний суп – це чудова опція для обіду на будь-який день. Особливою популярністю користуються сезонні супи, які можуть потішити свіжістю.

Ароматний помідоровий суп з вершками, часником та свіжим базиліком – це особлива насолода, яку захочуть відчути усі, кому подобаються рідкі страви. Якщо у вас залишилося трішки помідорів, не зволікайте та подаруйте собі можливість скуштувати особливий суп, який вам неодмінно захочеться повторити.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Рецепт супу з томатів та базиліку

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Суп, який вражає смаком / Фото FeedFeed

Інгредієнти: – 1 кілограм дрібно нарізаних помідорів;

– 3 зубчики часнику (крупно нарізані);

– 1 жменя свіжого базиліку + ще трішки для подачі;

– 1 столова ложка томатного пюре;

– 4 столові ложки оливкової олії + трішки для подачі;

– 400 – 600 мілілітрів гарячого овочевого бульйону;

– сіль і перець до смаку;

– 150 мілілітрів вершків;

– грінки або чіабата для подачі.

Приготування:

Ставимо каструлю на середній вогонь. Коли вона нагріється, додаємо помідори та готуємо 4 – 5 хвилин або до того моменту, коли вони почнуть розвалюватися.

Додаємо часник, базилік, томатне пюре і дві столові ложки оливкової олії. Тушкуємо кілька хвилин.

Вливаємо 400 мілілітрів бульйону та доводимо суміш до кипіння. Потім зменшуємо вогонь та готуємо ще 3 – 4 хвилини.

Залежно від помідорів можливо доведеться додати ще бульйону, аби отримати потрібну консистенцію.

Знімаємо каструлю з вогню та збиваємо все блендером до стану пюре.

Повертаємо каструлю на вогонь, солимо та перчимо. Вливаємо вершки та доводимо суп до кипіння. Готуємо кілька хвилин.

Змащуємо скибки грінок або чіабати оливковою олією та трішки обсмажуємо з двох боків.

Розливаємо суп по мисках, прикрашаємо базиліком та подаємо з чіабатою.

Смачного!