Кава є улюбленим напоєм, без якого ми не можемо уявити свій початок дня. Втім, її характерний гіркуватий присмак може подобатися не всім. Якщо ви серед цих людей, то допомогти пом'якшити смак напою допоможе один простий спосіб.

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Як пом'якшити смак кави

Напевно, кожен знає, що якщо додати до кави молоко, то її смак буде не таким вираженим. Але це не єдине рішення.

Такий смачний напій / Фото unsplash

Можна скористатися одним простим прийомом: до кави слід додати дрібку солі. Цей простий інгредієнт пом'якшить гіркоту кави та допоможе виділити солодкуватий аромат.

Окрім того, на напої з'явиться характерна піна. Також сіль усуне кислоту в каві, через яку вона вимивається з організму. Єдине застереження: людям з гіпертонією варто уникати кави, приготованої у такий спосіб.

Які спеції слід додати до кави

Додавання спецій до кави може створити унікальний та цікавий смак. Ось деякі спеції, які можна додавати до кави для різноманітності.

Кориця – додасть солодкість. Можна опустити паличку кориці в каву під час заварювання або просто порошком посипати поверхню напою.

– додасть солодкість. Можна опустити паличку кориці в каву під час заварювання або просто порошком посипати поверхню напою. Кардамон – додасть аромату. Додайте кілька зерен кардамону у мелений кавовий порошок або каву в гейзерній кавоварці.

– додасть аромату. Додайте кілька зерен кардамону у мелений кавовий порошок або каву в гейзерній кавоварці. Гвоздика – невелика кількість гвоздики може додати глибини та екзотики. Спробуйте додавати порошок гвоздики або кілька цілих гвоздик під час заварювання.

– невелика кількість гвоздики може додати глибини та екзотики. Спробуйте додавати порошок гвоздики або кілька цілих гвоздик під час заварювання. Ваніль – невелика кількість ванілі додасть ніжності та солодкості. Використовуйте екстракт ванілі чи ванільний цукор.

Експериментуйте зі спеціями, щоб знайти той смак, який вам найбільше подобається. Пам'ятайте, що краще починати зі невеликої кількості та насолоджуйтеся експериментами!

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