В домашніх умовах: рецепт найсмачнішої шинки на Великдень
30 квітня 2024, 09:25Читать новость на русском
Джерело:all recipes
Шукаєте ідеальний рецепт для святкового застілля? Запечена шинка – це класика, яку точно слід приготувати.
Шинка завжди знайде своє місце на столі завдяки своїй соковитості та неперевершеному аромату. Вона може стати як головною стравою, так і ще одним компонентом у великодньому кошику.
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Рецепт шинки
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Така соковита / Фото vecteezyІнгредієнти:
– 1 шинка (близько 1,5 – 2 кілограма);
– 3 столові ложки меду;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка коричневого цукру;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– 1 чайна ложка меленої гвоздики;
– пів чашки яблучного сидру або води.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Викладіть шинку на деко, вистелене фольгою для легкості очищення.
- У маленькій мисці змішайте мед, гірчицю, коричневий цукор, мелений перець і гвоздику до однорідності.
- Рівномірно нанесіть отриману суміш на поверхню шинки. Переконайтесь, що вся шинка покрита маринадом.
- Додайте яблучний сидр або воду на деко. Це допоможе уникнути пригоряння і додасть шинці соковитості.
- Запікайте у духовці приблизно 1 – 1,5 години, поки шинка не стане золотистою і не пройде тест термометром для м'яса (внутрішня температура має досягати близько 63°C).
- Перед подачею дайте шинці "відпочити" під фольгою протягом 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілились.