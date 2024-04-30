В домашніх умовах: рецепт найсмачнішої шинки на Великдень

Шукаєте ідеальний рецепт для святкового застілля? Запечена шинка – це класика, яку точно слід приготувати.

Шинка завжди знайде своє місце на столі завдяки своїй соковитості та неперевершеному аромату. Вона може стати як головною стравою, так і ще одним компонентом у великодньому кошику.

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Рецепт шинки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Така соковита / Фото vecteezy

– 1 шинка (близько 1,5 – 2 кілограма);– 3 столові ложки меду;– 2 столові ложки гірчиці;– 1 столова ложка коричневого цукру;– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;– 1 чайна ложка меленої гвоздики;– пів чашки яблучного сидру або води.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть шинку на деко, вистелене фольгою для легкості очищення. У маленькій мисці змішайте мед, гірчицю, коричневий цукор, мелений перець і гвоздику до однорідності. Рівномірно нанесіть отриману суміш на поверхню шинки. Переконайтесь, що вся шинка покрита маринадом. Додайте яблучний сидр або воду на деко. Це допоможе уникнути пригоряння і додасть шинці соковитості. Запікайте у духовці приблизно 1 – 1,5 години, поки шинка не стане золотистою і не пройде тест термометром для м'яса (внутрішня температура має досягати близько 63°C). Перед подачею дайте шинці "відпочити" під фольгою протягом 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілились.