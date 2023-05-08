Смажене молоко – такої смачної закуски ви ще не куштували

8 травня 2023, 10:09
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли хочеться смачної гарячої закуски, ми переважно смажимо сир у фритюрі. Та чи куштували ви колись смажене молоко?

Смажене молоко – це новий та надзвичайно цікавий рецепт. Ми й подумати не могли, що з молока можна приготувати таку смачну закуску, наче сир.

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Рецепт смаженого молока

  • Час: 4 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • ️В антипригарну каструльку наливаємо 700 грамів молока, з'єднуємо з нарізаною цедрою лимона, корицею і ваніллю. Підігріваємо, щоб молоко було гаряче.
  • ️Окремо змішуємо цукор з крохмалем, додаємо молоко, яйця і добре перемішуємо. По трохи додаємо гаряче молоко, постійно помішуючи. Переливаємо майбутній крем назад в каструлю, і підігріваємо помішуючи до загустіння.
  • ️Перекладаємо крем в силіконову форму чи в скляну/керамічну (треба вистелити харчовою плівкою), накриваємо зверху плівкою і охолоджуємо. Кладемо в морозилку на 2 – 3 години, щоб крем застигнув.
  • ️Збовтуємо яйця, нарізаємо крем, вмокаємо в яйця, потім в борошно, смажимо з кожної сторони до золотистості на розігрітій сковороді.
  • Для подачі посипаємо цукром.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак