Смажене молоко – такої смачної закуски ви ще не куштували
8 травня 2023, 10:09Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Коли хочеться смачної гарячої закуски, ми переважно смажимо сир у фритюрі. Та чи куштували ви колись смажене молоко?
Смажене молоко – це новий та надзвичайно цікавий рецепт. Ми й подумати не могли, що з молока можна приготувати таку смачну закуску, наче сир.
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Рецепт смаженого молока
- Час: 4 години
- Порції: 4
Приготування:
- ️В антипригарну каструльку наливаємо 700 грамів молока, з'єднуємо з нарізаною цедрою лимона, корицею і ваніллю. Підігріваємо, щоб молоко було гаряче.
- ️Окремо змішуємо цукор з крохмалем, додаємо молоко, яйця і добре перемішуємо. По трохи додаємо гаряче молоко, постійно помішуючи. Переливаємо майбутній крем назад в каструлю, і підігріваємо помішуючи до загустіння.
- ️Перекладаємо крем в силіконову форму чи в скляну/керамічну (треба вистелити харчовою плівкою), накриваємо зверху плівкою і охолоджуємо. Кладемо в морозилку на 2 – 3 години, щоб крем застигнув.
- ️Збовтуємо яйця, нарізаємо крем, вмокаємо в яйця, потім в борошно, смажимо з кожної сторони до золотистості на розігрітій сковороді.
- Для подачі посипаємо цукром.
Смачного!