Готуємо шпарагівку, як вчила бабуся: рецепт в сметані
1 серпня 2023, 12:50Читать новость на русском
Джерело:Коліжанка
Спаржева квасоля популярний продукт, який не тільки доступний для кожного, а й надзвичайно смачний. Її можна подавати у сметані, вершках з хлібними крихтами або тушкувати з часником та томатами.
Ще з дитинства ми пам'ятаємо ситну, але таку поживну страву зі спаржевої квасолі, яку готувала бабуся. Домашня сметана чи вершки, трішки часнику та зелені і страва на обід чи вечерю готова.
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Щоб трішки осучаснити страву, можна додати тертий сир пармезан чи чедер, але найсмачніше буде за бабусиним рецептом.
Рецепт шпарагівки в сметані
Час: 40 хвилин
Порції: 4Інгредієнти:
– 500 грамів стручкової квасолі;
– 2 ріпчасті цибулі;
– сіль;
– олія для смаження.
Для заправки:
– 2 яйця;
– 4 столові ложки сметани;
– 3 зубчики сметани;
– 50 грамів петрушки;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Промиту спаржеву квасолю відварюємо у підсоленій воді 10 хвилин. Попередньо потрібно зрізати хвостики.
- На розігрітій сковорідці підсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо відварену квасолю та тушкуємо 30 хвилин.
- Яйця ретельно збиваємо разом зі сметаною, додаємо подрібнену петрушку, часник, сіль та перець.
- Сметанкову суміш додаємо до квасолі. Помішуючи, тушкуємо ще 5 хвилин.
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