Готуємо шпарагівку, як вчила бабуся: рецепт в сметані

1 серпня 2023, 12:50
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Джерело:

Коліжанка

Спаржева квасоля популярний продукт, який не тільки доступний для кожного, а й надзвичайно смачний. Її можна подавати у сметані, вершках з хлібними крихтами або тушкувати з часником та томатами.

Ще з дитинства ми пам'ятаємо ситну, але таку поживну страву зі спаржевої квасолі, яку готувала бабуся. Домашня сметана чи вершки, трішки часнику та зелені і страва на обід чи вечерю готова.

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Щоб трішки осучаснити страву, можна додати тертий сир пармезан чи чедер, але найсмачніше буде за бабусиним рецептом.

Рецепт шпарагівки в сметані

Час: 40 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:
 – 500 грамів стручкової квасолі;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – сіль;
 – олія для смаження.
Для заправки:
 – 2 яйця;
 – 4 столові ложки сметани;
 – 3 зубчики сметани;
 – 50 грамів петрушки;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Промиту спаржеву квасолю відварюємо у підсоленій воді 10 хвилин. Попередньо потрібно зрізати хвостики.
  • На розігрітій сковорідці підсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо відварену квасолю та тушкуємо 30 хвилин.
  • Яйця ретельно збиваємо разом зі сметаною, додаємо подрібнену петрушку, часник, сіль та перець.
  • Сметанкову суміш додаємо до квасолі. Помішуючи, тушкуємо ще 5 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак