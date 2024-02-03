Простий секрет, який потрібен усім: скільки часу варити пельмені

Пельмені – це апетитна та ситна страва, яка має особливу популярність в Україні. Важливо знати, як правильно їх готувати та скільки часу потрібно на те, щоб їх зварити.

Страва, де ніжне та еластичне тісто поєднується з соковитим та пряним м'ясом, не може не припасти до смаку. Однак вкрай важливо вгадати з часом приготування, інакше результат буде дуже далеким від ідеалу. Просте правило "8 хвилин після підйому на поверхню" зазвичай працює для всіх, але завжди треба перевіряти. Роль може відіграти товщина тіста, тож варто бути пильними.

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Рецепт пельменів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дуже смачно / Фото pexels

– 700 грамів пшеничного борошна;– 1 чайна ложка солі;– 1 ціле яйце;– 5 столових ложок олії;– 2 склянки теплої води;– 400 грамів яловичини;– 400 грамів свинини;– 80 грамів холодної води;– 50 грамів масла;– 2 – 3 зубчики часнику;– 2 цибулини;– олія для смаження;– сіль, мелений перець до смаку;– для подачі за бажанням: смажена цибуля, петрушка, густа сметана.

Приготування:

Замісіть тісто із зазначених інгредієнтів як на звичайні вареники, накрийте серветкою і залиште на 15 хвилин. М’ясо подрібніть на м'ясорубці разом з часником і маслом, посоліть і поперчіть. Додайте холодної води, перемішайте, всипте пасеровану цибулю (за бажанням її можна не пасерувати, а дуже дрібно посікти) і добре вимісіть. Розділіть тісто на 2 частини, одну накрийте тканиною, а другу розкачайте на присипаній борошном поверхні. Виріжте кружечки трохи менше, ніж для вареників. Наповніть їх м’ясною начинкою і акуратно зліпіть так, щоб утворилося вушко. Міцно склейте кінці. Невеликими порціями кидайте їх у підсолену киплячу воду. Варіть на повільному вогні близько 8 хвилин після того, як вони спливуть, потім дістаньте і ненадовго загартуйте в холодній воді. Після цього розкладайте по тарілках. Подавайте зі сметаною, в бульйоні або тільки з маслом, всі варіанти смачні.

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