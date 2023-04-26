Найкращий курячий салат з домашніми грінками – рецепт

26 квітня 2023, 15:28
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Джерело:

Damn delicious

Який ваш улюблений салат з куркою? Мабуть, Цезар. Щоб додати йому особливих ноток, спробуємо подати його з домашніми грінками та заправкою. Адже магазинний варіант не такий смачний.

Існує багато варіацій цього салату, але справжня рецептура тільки одна – без помідорів, яєць, бекону. Тільки салат, заправка на основі анчоусів та курочка з грінками.

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Хоч, подейкують, що перший варіант салату був без курки. Американський шеф-кухар отримав завдання приготувати страву з того, що було під рукою і він створив шедевр. В італійській кухні вже додали решту складників, від чого смак аж ніяк не погіршився.

Рецепт салату Цезар з домашніми грінками

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Салат Цезар / Фото Damn delicious

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів. 
  • У невеликій мисці збиваємо разом оливкову олію, петрушку та часник, додаємо спецій.
  • Розкладаємо хлібні кубики в один шар на деко. Додаємо суміш оливкової олії та обережно перемішуємо. Поставте в духовку та запікайте до хрусткої скоринки та золотистого кольору приблизно 13 – 15 хвилин.


Грінки на салат / Фото Damn delicious

  • У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, лимонний сік, цедру лимона, часник, 1 чайну ложку солі та 1/2 чайної ложки перцю. Залишаємо маринуватися.
  • Розігріваємо сковорідку чи гриль до середньої високої температури.
  • Викладаємо курку на гриль і готуємо, періодично перевертаючи, до повної готовності курки. Приблизно 4 – 5 хвилин з кожного боку. Даємо охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
  • У середній мисці змішуємо майонез, нарізані анчоуси, пармезан, часник, лимонний сік, діжонський і вустерський соуси, приправляємо сіллю і перцем на смак.


Інгредієнти на салат / Фото Damn delicious

  • Щоб зібрати салат, помістіть ромен у велику миску, зверху викладаємо куркою і грінки. Наливаємо заправку на салат і обережно перемішуємо, щоб з’єднати інгредієнти. Зверху посипаємо тертим пармезаном.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак