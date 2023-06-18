Такою її пили ще наші дідусі – старовинний рецепт медовухи, перевірений часом
Джерело:Гурман
Медовуха – особливий міцний напій, який припав до вподоби ще нашим пращурам. У кожного господаря був свій особливий рецепт.
Цей міцний напій зазвичай готують з доступних інгредієнтів. Його секрет – у витримці: чим довше вистояний, тим краще.
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Медовуху або медове вино почали куштувати ще у Давній Русі, коли на приготування напою йшло від 10 до 40 років. Його обов'язково подавали на весіллі.
Цікавий факт
Найкращу медовуху варили саме у монастирях. В "Житії Феодосія" мовиться, як у Києво-Печерському монастирі старець вшановував князя Ізяслава Ярославовича саме цим напоєм.
З плином часу первісна технологія виготовлення видозмінювалася, і до нас уже дійшли зовсім прості способи, які дозволяють зробити напій значно швидше.
Старовинний рецепт медовухи
- Час: 1 година + 2 місяці
- Порцій: 6
Так п'янко / Фото unsplashІнгредієнти:
– 2 літри води;
– 300 грамів меду;
– 5 грамів шишок хмелю;
– 7 грамів сухих дріжджів.
Приготування:
- У глибокій ємності прокип'ятіть воду та додайте мед.
- Проваріть кілька хвилин.
- Зберіть піну з поверхні та додайте хміль, приберіть з вогню і накрийте кришкою.
- Коли мед охолоне до 30 – 40 градусів, розведіть в ньому дріжджі і поставте на пару днів у тепле місце.
- Потім перелийте в тару з гідрозатворів і тримайте до закінчення процесу бродіння (піна на поверхні повинна зникнути).
- Напій відфільтруйте, розлийте по пляшках і перед вживанням витримайте 2 – 3 місяці в темному прохолодному місці.