Автентичний рецепт борщу 1830 року: чим він відрізняється від того, що готуєте ви

Борщ – це особлива українська страва, яка є невіддільною частиною нашої гастрономічної культури. За десятки років його рецепт зазнав кількох трансформацій.

Борщ – фундаментальна страва української кухні. Без нього важко собі уявити недільний обід чи будь-яке свято. У всі часи борщ готували за різними рецептами з використанням особливих продуктів. Приготуйте борщ на квасі за рецептом 1830 року, аби відкрити новий погляд на нашу кулінарну культуру.

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Рецепт борщу на квасі

Час: 3 години

Порцій: 6

Гордість української кухні / Фото pexels

Інгредієнти:

для квасу:

– 3−5 буряків (дуже добре очищених);

– тепла вода;

– сіль (1,5 столової ложки на літр води);

– 1 столова ложка цукру;

– петрушка, кріп, насіння коріандру, пастернак, часник до смаку;

– два шматки темного житнього хліба;

для борщу:

– 700 мілілітрів квасу;

– 1 головка капусти;

– 1 кілограм очищеного буряка;

– 1 кілограм свинячих ребер з кісткою;

– 225 грамів сала;

– 2 жовті цибулини;

– сметана до смаку.

Приготування:

Для приготування квасу промийте та почистьте буряк.

Наріжте плоди на довільні шматки та складіть у банку.

Залийте теплою водою, додайте сіль та спеції.

Додавання цукру та двох шматочків житнього хліба пришвидшить процес бродіння.

Накрийте квас та лишіть за кімнатної температури на 2 – 3 дні.

Для приготування борщу залийте ребра водою та закип’ятіть, зніміть з поверхні піну.

Готуйте бульйон на малому вогні 2 години.

Дістаньте м’ясо, зріжте його з кісток і відставте.

Кістки поверніть у каструлю і варіть близько години (кількість води має зменшитися вдвічі).

Процідіть бульйон.

Нашаткуйте капусту та натріть на терці буряк.

Додайте їх у бульйон разом із м’ясом і варіть 30 хвилин після закипання на невеликому вогні.

На сковороді обсмажте нарізане невеликими кубиками сало до золотистої скоринки.

Половину сала висипте в борщ разом із буряковим квасом.

На другій половині обсмажте нарізану дрібним кубиком цибулю до золотистого кольору.

Додайте засмажку в борщ, перемішайте, спробуйте та посоліть і поперчіть до смаку.

Залишіть варитися на маленькому вогні ще 15 хвилин.

Борщ має настоятися в теплому приміщенні впродовж години.

У кожну порцію покладіть до смаку сметану та зелень.

Існує понад сім десятків складених і описаних рецептів червоного борщу.

Про всі секрети приготування цієї особливої страви читайте тут.