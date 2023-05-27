Автентичний рецепт борщу 1830 року: чим він відрізняється від того, що готуєте ви

27 травня 2023, 18:46
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Джерело:

NV

Борщ – це особлива українська страва, яка є невіддільною частиною нашої гастрономічної культури. За десятки років його рецепт зазнав кількох трансформацій.

Борщ – фундаментальна страва української кухні. Без нього важко собі уявити недільний обід чи будь-яке свято. У всі часи борщ готували за різними рецептами з використанням особливих продуктів. Приготуйте борщ на квасі за рецептом 1830 року, аби відкрити новий погляд на нашу кулінарну культуру.

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Рецепт борщу на квасі

Час: 3 години
Порцій: 6

Гордість української кухні / Фото pexels

Приготування:

  • Для приготування квасу промийте та почистьте буряк.
  • Наріжте плоди на довільні шматки та складіть у банку.
  • Залийте теплою водою, додайте сіль та спеції.
  • Додавання цукру та двох шматочків житнього хліба пришвидшить процес бродіння.
  • Накрийте квас та лишіть за кімнатної температури на 2 – 3 дні.
  • Для приготування борщу залийте ребра водою та закип’ятіть, зніміть з поверхні піну.
  • Готуйте бульйон на малому вогні 2 години.
  • Дістаньте м’ясо, зріжте його з кісток і відставте.
  • Кістки поверніть у каструлю і варіть близько години (кількість води має зменшитися вдвічі).
  • Процідіть бульйон.
  • Нашаткуйте капусту та натріть на терці буряк.
  • Додайте їх у бульйон разом із м’ясом і варіть 30 хвилин після закипання на невеликому вогні.
  • На сковороді обсмажте нарізане невеликими кубиками сало до золотистої скоринки.
  • Половину сала висипте в борщ разом із буряковим квасом.
  • На другій половині обсмажте нарізану дрібним кубиком цибулю до золотистого кольору.
  • Додайте засмажку в борщ, перемішайте, спробуйте та посоліть і поперчіть до смаку.
  • Залишіть варитися на маленькому вогні ще 15 хвилин.
  • Борщ має настоятися в теплому приміщенні впродовж години.
  • У кожну порцію покладіть до смаку сметану та зелень.

Існує понад сім десятків складених і описаних рецептів червоного борщу.
Про всі секрети приготування цієї особливої страви читайте тут.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська