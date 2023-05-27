Автентичний рецепт борщу 1830 року: чим він відрізняється від того, що готуєте ви
Джерело:NV
Борщ – це особлива українська страва, яка є невіддільною частиною нашої гастрономічної культури. За десятки років його рецепт зазнав кількох трансформацій.
Борщ – фундаментальна страва української кухні. Без нього важко собі уявити недільний обід чи будь-яке свято. У всі часи борщ готували за різними рецептами з використанням особливих продуктів. Приготуйте борщ на квасі за рецептом 1830 року, аби відкрити новий погляд на нашу кулінарну культуру.
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Рецепт борщу на квасі
Час: 3 години
Порцій: 6
Гордість української кухні / Фото pexels
Приготування:
- Для приготування квасу промийте та почистьте буряк.
- Наріжте плоди на довільні шматки та складіть у банку.
- Залийте теплою водою, додайте сіль та спеції.
- Додавання цукру та двох шматочків житнього хліба пришвидшить процес бродіння.
- Накрийте квас та лишіть за кімнатної температури на 2 – 3 дні.
- Для приготування борщу залийте ребра водою та закип’ятіть, зніміть з поверхні піну.
- Готуйте бульйон на малому вогні 2 години.
- Дістаньте м’ясо, зріжте його з кісток і відставте.
- Кістки поверніть у каструлю і варіть близько години (кількість води має зменшитися вдвічі).
- Процідіть бульйон.
- Нашаткуйте капусту та натріть на терці буряк.
- Додайте їх у бульйон разом із м’ясом і варіть 30 хвилин після закипання на невеликому вогні.
- На сковороді обсмажте нарізане невеликими кубиками сало до золотистої скоринки.
- Половину сала висипте в борщ разом із буряковим квасом.
- На другій половині обсмажте нарізану дрібним кубиком цибулю до золотистого кольору.
- Додайте засмажку в борщ, перемішайте, спробуйте та посоліть і поперчіть до смаку.
- Залишіть варитися на маленькому вогні ще 15 хвилин.
- Борщ має настоятися в теплому приміщенні впродовж години.
- У кожну порцію покладіть до смаку сметану та зелень.
Існує понад сім десятків складених і описаних рецептів червоного борщу.
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