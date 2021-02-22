Як приготувати соковитий стейк: рецепт від Тетяни Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає, як правильно приготувати стейк зі скоринкою та ароматні овочі на грилі. Запишіть собі рецепт.
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування стейків з яловичини та індички. Для їх приготування важливо правильно обрати, нарізати та обсмажити м'ясо. Стейки виходять надзвичайно соковитими, ніжними з хрусткою скоринкою, а овочі з ароматними спеціями на грилі чудово доповнюють страву.
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Як приготувати стейк
Інгредієнти:
– 2 філе яловичини;
– 2 філе індички;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– спеції.
- Для приготування м'яса заздалегідь дістаньте з холодильника і залиште при кімнатній температурі на 60 хвилин, наріжте м'ясо на стейки у 2-3 сантиметри, почистіть від плівок.
- Сформуйте стейк круглої форми, перев'яжіть м'ясо за допомогою кулінарної нитки або стрічки з фольги. Паперовою серветкою, промокніть м'ясо, змастіть олією.
- На розігріту пательню викладіть м'ясо, готуйте 3 хвилини з двох сторін. Зніміть фольгу. Важливо! Стейки обсмажують на сухій пательні.
- Готове м'ясо викладіть на фольгу, залиште на 3 хвилини.
Як приготувати овочі на грилі
Інгредієнти:
– 4 картоплі;
– 1 кабачок;
– гілочка томатів чері;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– спеції;
– сіль.
- Помийте картоплю, кабачок, наріжте кільцями, змастіть маслом, додайте сіль, спеції.
- Викладіть на гриль.
- Томати чері помийте, змастіть олією, викладіть на пательню зі стейком.
- Овочі викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
- Викладіть стейки, овочі на дерев'яну дощечку на пергамент. Перед подачею додайте сіль. Смачного!
Як приготувати стейк – рецепт Тетяни Литвинової в відео: