Стейк-хаус у вас вдома: вразьте гостей апетитним м'ясом – що потрібно додати у маринад
26 липня 2023, 21:10Читать новость на русском
Джерело:fajneg otowanie
Літо – це час для барбекю та вечірок біля гриля. Здивуйте близьких нетиповим рецептом запашного м'яса.
Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки дуже популярне смаження м'яса, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.
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Рецепт м'яса на грилі чураско
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 7
– 500 грамів антрекоту з яловичини без кісток;
– 500 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального йогурту;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів реп'яхової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.
Приготування:
- Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.
- Куряче філе замаринуйте в лимонному соці, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.
- М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.
- Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.
- Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.