Стейк-хаус у вас вдома: вразьте гостей апетитним м'ясом – що потрібно додати у маринад

26 липня 2023, 21:10
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Джерело:

fajneg otowanie

Літо – це час для барбекю та вечірок біля гриля. Здивуйте близьких нетиповим рецептом запашного м'яса.

Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки дуже популярне смаження м'яса, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.

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Рецепт м'яса на грилі чураско

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 7

М'ясо просто тане у роті / Ілюстративне фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 500 грамів антрекоту з яловичини без кісток;
– 500 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального йогурту;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів реп'яхової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.

Приготування:

  • Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.
  • Куряче філе замаринуйте в лимонному соці, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.
  • М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.
  • Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.
  • Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.
Якщо у вас, хоча б один раз не вийшов шашлик, ви використали не ті інгредієнти.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська