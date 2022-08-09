Неймовірно ситний, смачний суп із пухкими курячими фрикадельками та шпинатом ідеально підходить для легкого обіду в будь-який сезон. Його легко приготувати, а якщо є бажання, то фрикадельки можна зробити із запасом, заморозити та тримати до того, коли в них знову виникне потреба.

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Рецепт ніжного супу із фрикадельками

Час: 1 година
Порцій: 4

Ніжний суп / Фото smaker

Інгредієнти:

  • 2 літри води;
  • 2 моркви;
  • 1 корінь петрушки;
  • пів кореня селери;
  • 3 картоплини;
  • 1 цибулина;
  • 3 – 4 лаврових листки;
  • 5 зерен запашного перцю;
  • 500 грамів курячого фаршу;
  • 1 яйце;
  • 3 зубчики часнику;
  • 100 – 150 грамів борошна;
  • 4 столові ложки вершкового масла;
  • 100 мілілітрів сухого білого вина;
  • сіль, перець до смаку;
  • 200 грамів свіжого шпинату;
  • 150 грамів сиру пармезан.

Приготування:

  1. Картоплю та інші овочі помийте та очистіть.
  2. Петрушку, селеру та цибулю покладіть в каструлю з водою цілими, моркву – наріжте кружечками, а картоплю – кубиками.
  3. У зелені обріжте коріння, промийте, складіть у 2 –3 рази, обмотайте бавовняною ниткою і додайте в каструлю. Це зробить бульйон більш ароматним.
  4. Також у воду покладіть лавровий лист і запашний перець. Варіть на слабкій конфорці близько години.
  5. Помістіть фарш в миску. Додайте до нього яйце і дрібно нарізаний часник. Приправити сіллю і перцем. Зробіть з усіх інгредієнтів однорідну масу та добре вимішайте.
  6. Сформуйте з курячого фаршу невеликі кульки. Обваляйте їх у борошні.
  7. Обсмажте на вершковому маслі і залийте сковороду вином. Покладіть листя шпинату в сковорідку і залиште на деякий час на плиті, щоб листя бланшувалося.
  8. Вийміть із супу зелень, цибулю, селеру та петрушку. Додайте фрикадельки зі шпинатом. Прокип’ятіть заготовку ще 8 – 10 хвилин. Приправити до свого смаку сіллю і перцем.
  9. Готовий суп посипте натертим пармезаном.