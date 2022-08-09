Неймовірно ситний, смачний суп із пухкими курячими фрикадельками та шпинатом ідеально підходить для легкого обіду в будь-який сезон. Його легко приготувати, а якщо є бажання, то фрикадельки можна зробити із запасом, заморозити та тримати до того, коли в них знову виникне потреба.
Цікаво Поживний перекус – що покласти у рюкзак
Рецепт ніжного супу із фрикадельками
Час: 1 година
Порцій: 4
Ніжний суп / Фото smaker
Інгредієнти:
- 2 літри води;
- 2 моркви;
- 1 корінь петрушки;
- пів кореня селери;
- 3 картоплини;
- 1 цибулина;
- 3 – 4 лаврових листки;
- 5 зерен запашного перцю;
- 500 грамів курячого фаршу;
- 1 яйце;
- 3 зубчики часнику;
- 100 – 150 грамів борошна;
- 4 столові ложки вершкового масла;
- 100 мілілітрів сухого білого вина;
- сіль, перець до смаку;
- 200 грамів свіжого шпинату;
- 150 грамів сиру пармезан.
Приготування:
- Картоплю та інші овочі помийте та очистіть.
- Петрушку, селеру та цибулю покладіть в каструлю з водою цілими, моркву – наріжте кружечками, а картоплю – кубиками.
- У зелені обріжте коріння, промийте, складіть у 2 –3 рази, обмотайте бавовняною ниткою і додайте в каструлю. Це зробить бульйон більш ароматним.
- Також у воду покладіть лавровий лист і запашний перець. Варіть на слабкій конфорці близько години.
- Помістіть фарш в миску. Додайте до нього яйце і дрібно нарізаний часник. Приправити сіллю і перцем. Зробіть з усіх інгредієнтів однорідну масу та добре вимішайте.
- Сформуйте з курячого фаршу невеликі кульки. Обваляйте їх у борошні.
- Обсмажте на вершковому маслі і залийте сковороду вином. Покладіть листя шпинату в сковорідку і залиште на деякий час на плиті, щоб листя бланшувалося.
- Вийміть із супу зелень, цибулю, селеру та петрушку. Додайте фрикадельки зі шпинатом. Прокип’ятіть заготовку ще 8 – 10 хвилин. Приправити до свого смаку сіллю і перцем.
- Готовий суп посипте натертим пармезаном.