Неймовірно ситний, смачний суп із пухкими курячими фрикадельками та шпинатом ідеально підходить для легкого обіду в будь-який сезон. Його легко приготувати, а якщо є бажання, то фрикадельки можна зробити із запасом, заморозити та тримати до того, коли в них знову виникне потреба.

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Рецепт ніжного супу із фрикадельками

Час: 1 година

Порцій: 4

Ніжний суп / Фото smaker

Інгредієнти:

2 літри води;

2 моркви;

1 корінь петрушки;

пів кореня селери;

3 картоплини;

1 цибулина;

3 – 4 лаврових листки;

5 зерен запашного перцю;

500 грамів курячого фаршу;

1 яйце;

3 зубчики часнику;

100 – 150 грамів борошна;

4 столові ложки вершкового масла;

100 мілілітрів сухого білого вина;

сіль, перець до смаку;

200 грамів свіжого шпинату;

150 грамів сиру пармезан.

Приготування: