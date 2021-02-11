Як приготувати супи Том ям і Том кха: рецепт Марко Черветті

Якщо вам до вподоби страви тайської кухні, спробуйте приготувати вдома супи – Том ям і Том кха за рецептом Марко Черветті.
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептами зі своїми шанувальниками. Зазвичай гострі супи готують з пастою том ям, лаймом з додаванням грибів, креветок або м'яса.
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Рецепт супу Том ям
Інгредієнти:
– паста том ям;
– рослинна олія;
– 5 шт. тигрових креветок;
– 5 шт. томатів чері;
– 4-5 шт. грибів печериці;
– лайм;
– гострий перець;
– кінза.
- Для приготування супу обсмажте на пательні з олією пасту, додайте 0,5 літра води, доведіть до кипіння.
- Помийте, почистіть креветки, додайте до супу.
- Помийте гриби, розріжте на 4 частини, викладіть у каструлю.
- Томати помийте, додайте до супу, вичавіть сік лайму, доведіть до кипіння.
Рецепт супу Том кха
Інгредієнти:
– паста том ям паста;
– рослинна олія;
– куряче філе;
– креветочна паста;
– пальмовий цукор;
– лемонграс;
– галангал;
– гострий перець;
– кокосове молоко;
– 5 шт. томатів чері;
– 4-5 шт. грибів печериці;
– кінза.
- Для приготування супу обсмажте на пательні з олією пасту, додайте води 0,5 літра, доведіть до кипіння.
- Галангал, лемонграс помийте, наріжте скибочками.
- У каструлю з супом додайте кокосове молоко.
- Філе курятини помийте, викладіть у каструлю.
- Помийте гриби, розріжте на 4 частини, викладіть у каструлю.
- Томати помийте, додайте до супу. Далі – додайте креветочну пасту, цукор, варіть декілька хвилин, доведіть до кипіння.
- Помийте кінзу, подрібніть ножем.
- Помийте, наріжте скибочками гострий перець. Викладіть готовий суп у тарілки, зверху викладіть подрібнену кінзу, гострий перець. Смачного!
Супи Том кха і Том ям – рецепт від Марко Черветті у відео: