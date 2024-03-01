Як роли, але значно простіше: готуємо суші-бургери – страва, яка сподобається кожному

1 березня 2024, 21:48
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Джерело:

yummy.lera

Якщо ви любите суші, але не вмієте їх готувати, скористайтеся цим рецептом. Суші-бургери нічим не гірші.

Окрім цього, їх можна брати на роботу чи давати дітям у школу. Адже це поживний і смачний перекус.

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Рецепт суші-бургера

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів рису;
– 110 грамів води;
– 10 грамів яблучного або рисового оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 150 грамів слабосолоного лосося чи крабових паличок;
– 80 грамів крем-сиру;
– 1 огірок;
– 4 листи норі.
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Приготування:

  1. Рис ретельно промийте декілька разів до прозорої води. Залийте чистою водою та доведіть до кипіння. Далі поставте вогонь на мінімум і варіть 15 хвилин, не підіймаючи кришку. Після цього вимкніть вогонь та дайте рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
  2. Додайте заправку та перемішайте.
  3. Лосось чи крабові палички наріжте кубиками. З огірком зробіть те саме.
  4. Формуйте бургери за допомогою круглої форми або без неї. На шершаву сторону листа норі викладіть шарами та утрамбуйте рис, вершковий сир, огірок, лосось і знову рис.
  5. Норі та руки змочіть водою та загорніть краї до центру. Переверніть суші-бургер і так само загорніть в ще один лист норі.
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Автор: Ольга Котів