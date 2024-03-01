Як роли, але значно простіше: готуємо суші-бургери – страва, яка сподобається кожному
1 березня 2024, 21:48Читать новость на русском
Джерело:yummy.lera
Якщо ви любите суші, але не вмієте їх готувати, скористайтеся цим рецептом. Суші-бургери нічим не гірші.
Окрім цього, їх можна брати на роботу чи давати дітям у школу. Адже це поживний і смачний перекус.
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Рецепт суші-бургера
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– 100 грамів рису;
– 110 грамів води;
– 10 грамів яблучного або рисового оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 150 грамів слабосолоного лосося чи крабових паличок;
– 80 грамів крем-сиру;
– 1 огірок;
– 4 листи норі. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Рис ретельно промийте декілька разів до прозорої води. Залийте чистою водою та доведіть до кипіння. Далі поставте вогонь на мінімум і варіть 15 хвилин, не підіймаючи кришку. Після цього вимкніть вогонь та дайте рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
- Додайте заправку та перемішайте.
- Лосось чи крабові палички наріжте кубиками. З огірком зробіть те саме.
- Формуйте бургери за допомогою круглої форми або без неї. На шершаву сторону листа норі викладіть шарами та утрамбуйте рис, вершковий сир, огірок, лосось і знову рис.
- Норі та руки змочіть водою та загорніть краї до центру. Переверніть суші-бургер і так само загорніть в ще один лист норі.