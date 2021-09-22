Як приготувати тісто для хачапурі по-імеретинськи: перевірений рецепт з самої Грузії
Джерело:Ольга Мартиновська
Щоб приготувати справжні хачапурі вдома вам потрібно мати достовірний рецепт тіста для страви. Ольга Мартиновська після відвідин Грузії привезла його з собою та вже готова ділитися ним з вами!
Талановита українська кулінарка Ольга Мартиновська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом тіста для імеретинського хачапурі — грузинської страви.
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Особливістю цього виду хачапурі є велика кількість сиру всередині. Спробуйте приготувати тісто для цієї грузинської страви та смакуйте готовими хачапурі з родиною.
Рецепт тіста для хачапурі
- Час: від 30 хвилин
- Порції: 6
Хачапурі / Фото Гурман
– 500 мл мацоні або грецького йогурту;
– 1 кг борошна;
– 1 ч. л. солі;
– 1 ч. л. соди;
– 1 ч. л. цукру.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте всі інгредієнти в глибокій мисці. Замісіть еластичне тісто.
- Залишіть готове тісто для хачапурі "відпочити" на кілька годин.
- Готове тісто можна зберігати в холодильнику протягом 5 – 6 днів.
- Тісто на хачапурі готове. Смачного!
Для приготування страви розділіть тісто на порційні шматки, розкачайте їх та викладіть багато сиру всередину. Дбайливо защипніть краї тіста та випікайте хачапурі по-імеретинськи в духовці.