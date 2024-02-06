Таке трапляється з кожним: чому млинці рвуться під час смаження
Джерело:Pysznosci
Млинці – це чудова та популярна страва. Їх можна подавати з бульйоном або ікрою. А як вони смакують з солодкою начинкою! Проте інколи щось може піти не так і вони почнуть рватися на пательні.
Ви приготували тісто і вилили першу порцію на сковорідку, а тісто погано відривається від сковороди та рветься? Причин є декілька, і їх можна уникнути.
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Чому рветься тісто
Млинець, що порвався на сковороді – кошмар для кожного кулінара. Мало того, що це виглядає вкрай некрасиво, так ще й не годиться для загортання начинки. Деякі люди часто кажуть, що перший млинець ніколи не вдається. Що робити, якщо наступні вийдуть не такими, як мали? Багато факторів впливають на млинцеве тісто і його смаження.
- Занадто рідке тісто
Якщо тісто для млинців дуже рідке, воно, швидше за все, порветься під час смаження. Це означає, що інгредієнти були додані в неправильній пропорції. Найпоширенішою причиною є додавання занадто великої кількості води або занадто мало яєць. Тому варто скористатися перевіреним рецептом. Це гарантує, що тісто матиме хорошу консистенцію.
- Стара, зношена сковорода
На старій, потертій і подряпаній сковороді млинці ніколи не вийдуть. У такій ситуації варто придбати нове обладнання. Для смаження млинців добре підійде тефлонова або гранітна сковорода. Також важливо, щоб вона не була глибокою.
- Сковорода недостатньо гаряча
Ми завжди смажимо млинці на розігрітій сковороді. Щоб млинці не прилипали до сковороди, деякі люди також додають в тісто невелику кількість олії. Завдяки цьому тісто не рветься і результат виходить ідеальним.Як смачно приготувати: рецепт домашніх чіпсів.